La valeur du jour à Wall Street - Adobe : retour de bâton

(AOF) - Adobe décroche de 9,10% à 533,17 dollars, l’éditeur de logiciels d'édition et de marketing ayant présenté des perspectives décevantes. Lors de la précédente publication, la direction avait noté des signes clairs de gains de nouveaux utilisateurs et de fidélisation des utilisateurs existants grâce à un déploiement important de produits améliorés par l'IA. Trois mois plus tard, les investisseurs sont déçus de ne pas retrouver ces développements positifs dans les objectifs trimestriels, même si les résultats ont dépassé leurs attentes.

Adobe anticipe pour le trimestre en cours un bénéfice inférieur aux attentes entre 4,63 et 4,68 dollars par action, contre des estimations de 4,67 dollars par action. Le groupe prévoit par ailleurs un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 5,50 et 5,55 milliards de dollars, là où les analystes visent 5,61 milliards de dollars.

Adobe anticipe 550 millions de dollars de nouveaux revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour sa branche médias digitaux. Wall Street vise 561,1 millions de dollars. JPMorgan pense que la consternation autour de ces dernières prévisions, " qui sont en fin de compte liées au calendrier de conclusion des contrats, est exagérée par rapport à un scénario Adobe attrayant qui comprend une croissance ARR saine, des indicateurs avancés à tendance positive et le développement de l'intelligence artificielle ".

" Rien n'indique clairement que les produits d'intelligence artificielle d'Adobe améliorent les chiffres et toute divulgation d'informations sur l'intelligence artificielle semble aujourd'hui devoir intervenir au plus tôt en mars 2025 ", souligne pour sa part UBS.

Au troisième trimestre, clos fin août, Adobe a généré un bénéfice ajusté par action de 4,65 dollars contre environ 4,5 dollars de consensus après 4,09 dollars un an auparavant. Les revenus ont atteint 5,41 milliards de dollars, en croissance de 10,6% en glissement annuel, comparé à un consensus de 5,37 milliards de dollars.

Les revenus récurrents annualisés (ARR) pour les médias digitaux ont atteint 16,76 milliards de dollars à la fin du trimestre. Les nouveaux revenus récurrents annualisés pour cette branche se sont élevés à 504 millions de dollars. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

