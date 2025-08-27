La valeur du jour à Wall Street- Abercrombie & Fitch impacté par les droits de douane

(AOF) - Abercrombie & Fitch s'adjuge 1,32% à 98,10 dollars après un deuxième trimestre solide teinté d'inquiétudes sur les droits de douane. Le groupe a déclaré un bpa trimestriel de 2,32 dollars, dépassant les prévisions fixées à 2,30 dollars. Le chiffre d'affaires net du distributeur de vêtements s'élève à 1,21 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 août, contre 1,20 milliard de dollars attendu. La firme américaine s'attend à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

La firme américaine a cependant averti d'un impact de 90 millions de dollars sur ses marges contre 50 millions de dollars prévus en mai, en raison des droits. Cette alerte sur les droits de douane a éclipsé les perspectives positives de ventes annuelles du propriétaire de Hollister.

Le bénéfice net par action pour l'exercice 2025 devrait se situer dans une fourchette de 10 à 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 9,50 à 10,50 dollars.

La société a précisé qu'elle contrôlera étroitement les niveaux de stocks afin d'amortir l'impact des droits de douane et de soutenir ses plans de croissance.

Le titre chute de près de 55% depuis le début de l'année.

