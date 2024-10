La valeur du jour à Paris - VusionGroup chute : revenus décevants et objectif de VAS abaissé

(AOF) - Exilé à la dernière place de l'indice SBF 120, VusionGroup (-6,64% à 140,70 euros) est sanctionné en raison de revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Stifel explique cette déception principalement par la faiblesse de l'activité en Europe, mais aussi par un phasage de l'activité en Amérique du Nord différent de ce qui avait été initialement prévu. Quant à Berenberg, il pointe du doigt le chiffre d'affaires VAS (logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques), qui est ressorti inférieur de 25% au consensus. VusionGroup a réduit son objectif 2024 pour ces revenus.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 22% à 223 millions d'euros en données ajustées, mais il était attendu à 261 millions d'euros par le consensus FactSet. La croissance a été tirée par le contrat du groupe avec le géant américain de la distribution, Walmart.

"Le déploiement chez Walmart est conforme à nos prévisions et devrait continuer à monter en puissance en 2025 et 2026 grâce à d'importantes nouvelles capacités de production ajoutées durant le troisième trimestre" a précisé le PDG, Thierry Gadou.

Les revenus VAS déçoivent

Le chiffre d'affaires VAS (logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques) a chuté de 15% à 23 millions d'euros, relève Berenberg. Il est inférieur de 23% à sa prévision.

"Alors que les ventes récurrentes de 15 millions d'euros étaient en ligne avec notre estimation de 15 millions d'euros (pas de consensus VA disponible), les ventes VAS non-récurrentes ont été inférieures de 46% à notre estimation de 15 millions d'euros", explique l'analyste. "Cette situation s'explique par les difficultés persistantes de la société à vendre ses caméras Captana dans un environnement difficile où les détaillants hésitent à dépenser de l'argent pour du matériel au-delà des étiquettes électroniques".

Comme point positif de cette publication, Berenberg souligne que le carnet de commandes devrait offrir une visibilité de croissance intéressante jusqu'en 2025. VusionGroup a enregistré un niveau de commandes record sur 9 mois à 1,156 milliard d'euros (+63%) "tiré par une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe".

Accélération de la croissance au quatrième trimestre

Commentant ces chiffres, Thierry Gadou, PDG de VusionGroup, a déclaré : "le quatrième trimestre devrait constituer un nouveau plus haut historique avec une croissance attendue supérieure à celle du troisième trimestre pour conclure une année en ligne avec notre ambition de croissance et de rentabilité".

Le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique a confirmé une partie de ses objectifs, dont un chiffre d'affaires en données ajustées de 1 milliard d'euros. La marge d'Ebitda ajusté est toujours attendue en croissance de 100 à 200 points de base sur l'ensemble de l'année. Après une génération de free cash-flow positive au premier semestre, le groupe a confirmé cette trajectoire positive au second semestre.

Sa prévision de chiffre d'affaires annuel VAS (logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques) a en revanche été revue "à la baisse du fait d'un contexte économique difficile affectant les services non récurrents. Il est estimé à environ 100-110 millions d'euros contre "autour de 120 millions d'euros" auparavant. Il inclut toujours 60 millions de revenus logiciels et services récurrents.

=/ Points clés /=

- Numéro 1 mondial des solutions digitales pour le commerce physique -étiquettes et solutions IoT, créé en 1992 ;

- Chiffre d’affaires de 621 Ms€ réparti entre l’Europe & Afrique-Moyen-Orient pour 60 %, dont la France pour 10 %, et les Amériques & Asie-Pacifique ;

- Ambition de forte croissance des revenus : à partir de l’exploitation du potentiel des technologies numériques regroupées par une plateforme logicielle propriétaire, déploiement, souvent en partenariat, de 6 grands types de solutions chez les commerçants : SESimagotag (étiquettes électroniques et digitalisation des étagères), VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles). dans l’usage des technologies numériques, comportant une part croissante de solutions à valeur ajoutées ou VAS ;

- Capital comportant des actionnaires « impliqués » : le hong-kongais BOE Smart Retail (contrôlé à 80 % par le chinois BOE Technology et 20 % par le management de VusionGroup) pour 32,15 %, les managers et salariés regroupés dans la société SESIM pour 12 %, BPIFrance pour 8 %, le chinois E-Ink (brevets mondiaux de la technologie e-paper) pour 6,06 %, Qualcomm (partenariat stratégique dans la connectivité IoT) pour 2 %, Thierry Gadou étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres.

-/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- efforts de déploiement géographique ciblés sur les Etats-Unis et l’Europe,

- équilibre de la base de clients entre la distribution, l’e-commerce, la grande consommation puis la technologie,

- déploiement rapide de la base cloud et des solutions à valeur ajoutées ou VAS, offrant une meilleure visibilité à l’activité -objectif 2025 d’un doublement des revenus,

- organisation commerciale renforcée, d’où une croissance du carnet de commandes à un rythme supérieur à celle des revenus ;

- innovation volontariste : avec 5 % consacrés au département R&D (35 % des effectifs répartis sur 7 centres et portefeuille de + 510 brevets actifs dans une vingtaine de pays), et 3focus (génération de système digital d’étagères, enrichissement de la plateforme Cloud IoT & solutions d’IA et vision par ordinateur) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 via :

- les programmes « Positive Retail Research » d’analyse des enjeux environnementaux de la distribution et « Second Life » d’éco-conception et réparabilité,

- décarbonataion des solutions et de l’organisation logistiquesdu groupe,

- collaboration avec les clients pour la mesure des émissions évitées par la digitalisation ;

- Renforcement constant du pôle Data : acquisitions de MarketHub et Memory pour l’offre de gestion de précision des magasins, intégration de Belive.ia dans Captana… ;

- Situation financière maîtrisée, avec 193 M€ de capitaux propres face à 74 M€ de dette, donnant un effet de levier de 1,9.

=/ Défis /=

- Forte sensibilité à l’obtention de nouveaux contrats, après le partenariat avec Walmart déployé sur les Etats-Unis et son entrée progressive, à hauteur de 10 %, dans le capital ;

- Montée en puissance des solutions à valeur ajoutées ou VAS (120 à 140 M€ attendus pour 2024) ;

- Objectifs 2024 : croissance de 10 à 15 % des revenus au 1er semestre et de 30 à 40 % au 2nd semestre, soit 1 Md€ de chiffre d’affaires (40 % aux Etats-Unis & 50 à 60 % en Europe-Afrique-Moyen-Orient, réparti entre l’IoT pour 45 % et les VAS pour 30 %), marge opérationnelle en hausse de 50 à 100 points de base et autofinancement libre positif ;

- Stratégie « Vision-27 » : 2,2 Mds€ de revenus, dont : 40 % aux Etats-Unis et 50 à 60 en Europe-Afrique-Moyen-Orient,, 45 % dans l’Iot et 30 % dans les solutions à valeur ajoutées ou VAS, et 22 % de marge opérationnelle ;

- Première distribution de dividendes au titre de 2023 (0 ,30 €) en raison de la forte hausse des résultats