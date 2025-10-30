La valeur du jour à Paris Stellantis ne surprend pas positivement, le titre cale

(AOF) - Stellantis (-5,03%, à 9,213 euros) est délaissé après la publication d’un chiffre d’affaires pourtant en très nette amélioration. Sur la période de juillet à septembre, le constructeur automobile multi-marques a généré 37,2 milliards d’euros de revenus nets, en hausse de 13% par rapport au troisième trimestre 2024. La réaction négative du titre est liée au fait que cette annonce n’est pas une grande surprise. Que ce soit chez RBC Capital, Oddo BHF ou Jefferies, les analystes évoquent un chiffre d’affaires globalement conforme aux attentes.

La bonne performance de Stellantis a été soutenue par la zone Amérique du Nord qui a vu ses revenus nets bondir de 29,15%, à 16,047 milliards d'euros. En Europe, le rythme de croissance a été plus faible avec une hausse de seulement 3,93%, à 12,973 milliards d'euros. Pour la zone Moyen-Orient Afrique, la progression a atteint 8,51%, alors qu'en Amérique du Sud, un repli de 5,36% a été observé. Enfin, pour la Chine, l'Inde et l'Asie-Pacifique l'activité a été quasi-stable.

La plupart des régions ont été impactées par les taux de change dans un contexte d'euro fort précise Jefferies.

Les objectifs confirmés

Pour l'ensemble du second semestre, Stellantis a réitéré ses prévisions financières et anticipe une amélioration continue du chiffre d'affaires net, du résultat d'exploitation ajusté et des free cash-flow industriel par rapport aux six premiers mois de l'année. Le groupe précise également qu'il prévoit l'engagement de charges supplémentaires d'ici à la fin de l'année en raison " des changements importants et nécessaires à nos plans stratégique et de produit, pour répondre tant à des développements réglementaires, géopolitiques, macro-économiques, qu'à d'autres développements externes et internes ".

Parmi les bonnes nouvelles, Stellantis a révisé à la baisse l'impact des droits de douane qui devrait être d'environ 1 milliard d'euros, contre une précédente estimation à 1,5 milliard d'euros.

Pour Oddo BHF, la visibilité sur les bénéfices et le redressement financier est encore trop limitée, même si le rebond du chiffre d'affaires reste encourageant et marque la première augmentation depuis le troisième trimestre 2023.

Pour les analystes du groupe financier indépendant, il est encore trop tôt pour valider une véritable trajectoire de reprise. Leur recommandation reste à Neutre sur l'action Stellantis, avec une cible de 9 euros. Ils préfèrent par exemple Renault , un titre sur lequel ils sont à Surperformance car il bénéficie d'une valorisation plus attractive et d'une meilleure visibilité sur les 6 à 12 prochains mois.

UBS est également à Neutre avec un objectif de cours de 8,50 euros, tandis que RBC Capital a maintenu son avis à Performance sectorielle en ciblant 9 euros.

Les plus optimistes sont les analystes de Jefferies qui sont à l'Achat et visent 11 euros, tout en mettant en garde sur les taux de change qui constituent le principal facteur de ralentissement, alors que les volumes et le mix sont des facteurs de croissance.