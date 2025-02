La valeur du jour à Paris - Schneider Electric en grande forme grâce à ses résultats annuels

(AOF) - Au sein d'un marché orienté à la hausse, Schneider Electric (+5,50% à 260,80 euros) culmine en tête de l'indice CAC 40 dans le sillage de ses solides résultats annuels et de perspectives favorables. Le groupe technologique a fait état d'un résultat net de 4,3 milliards d’euros, en hausse de 7 % et d'un Ebitda ajusté de 7,1 milliards d'euros, en croissance organique de 14% et au-dessus des prévisions qui ciblaient 6,91 milliards d'euros. La marge brute s'affiche à 42,6% contre 41,8% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires 2024 se hisse à un niveau record, atteignant 38 milliards d'euros, en hausse organique de 8% et supérieur au consensus : 37,65 milliards d'euros.

L'activité Gestion de l'énergie a bondi de 10,2% à 31 milliards d'euros, bénéficiant, de "la dynamique continue sur les marchés finaux des centres de données et des infrastructures", sur le dernier trimestre 2024.

Les ventes Automatismes industriels ont en revanche reculé de 8,3% pour s'établir à 7 milliards d'euros, reflétant notamment "la forte baisse des volumes ainsi que de l'inflation des coûts de main d’œuvre de production".

Le cash flow libre accuse toutefois un recul de 8% par rapport à 2023, ressortant à 4,21 milliards d'euros mais franchissant "les 4 milliards d'euros pour la deuxième année consécutive".

Un dividende en hausse de 11%

Un dividende de 3,90 euros par action sera proposé aux actionnaires, soit une hausse de 11%. Il s'agit d'un dividende progressif pour la quinzième année consécutive.

Côté perspectives, Schneider Electric table sur une croissance organique de l'Ebita ajusté comprise entre 10 et 15%, basée sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10%. Le groupe vise aussi une hausse organique de la marge d'Ebita ajusté comprise entre 50 points de base et 80 points de base. Le marché vise une amélioration de 50 points de base.

Compte tenu de son exposition au marché américain, le groupe explique dans son communiqué anticiper des "actions commerciales agiles permettant de contrer l'évolution rapide de l'environnement géopolitique et des coûts fiscaux associés", en référence aux taxes douanières annoncées par Donald Trump.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 de Schneider Electric sera présenté le 29 avril prochain avant l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 7 mai 2025.

Points clés

-Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;

- Chiffre d'affaires de 35,9 Mds€, généré par les produits (53% des ventes), les systèmes (28 %) et les logiciels & services (19 %) et les services sur site (10 %)

- Equilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 28 %, devant l’Europe de l’ouest pour 25 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Peter Herweck présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :

- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027,

- hub de données unique rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,

- objectif 2027 de 80 % de ventes récurrentes dans le chiffre d’affaires, vs 70 % en 2023,

- allocation de capital orientée vers la croissance organique et la progression de la distribution aux actionnaires,

-innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 5,3 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;

- Stratégie environnementale Impact 2021-2025 visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Situation financière saine avec 9,4Mds€ de dette nette et un autofinancement libre de 4Mds€.

Défis

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Vers l’acquisition, pour 825 M$ en numéraire de 75 % de Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide avec accord pour un contrôle total en 2028 ;

- Fort ralentissement de la croissance européenne au 3 ème trimestre ;

- Après une croissance de 6,8 % des revenus, objectif 2024 : ventes en hausse de 6 à 8 % et marge opérationnelle de 18,1 % à 18,2 % ;

- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;

- Dividende 2023 de 3,50 € et attente d’un programme de rachat d'actions de 1 Md€ environ, financé par la récente cession de la filiale DTN et étalé sur 2 ans.