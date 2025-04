La valeur du jour à Paris - L'Oréal : ventes supérieures aux attentes, prévisions prudentes pour 2025

(AOF) - L'Oréal (+3,13% à 352,55 euros) enregistre une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après la publication jeudi soir de ventes meilleures que prévu au premier trimestre 2025. Sur cette période, dans un environnement difficile et volatil, le géant des cosmétiques a enregistré une croissance conforme à ses prévisions. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,4% à 11,73 milliards d'euros contre un consensus de 11,48 milliards d'euros, relève Invest Securities. Il affiche une croissance interne de 3,5% sur ce trimestre, dépassant nettement le consensus Visible Alpha : 1,1%.

"La croissance des ventes bénéficie du phasage lié à la transformation informatique de 2024 et de 2025 représentant un effet net positif de 100 millions d'euros", explique le numéro un mondial de la beauté. Cette transformation a donné lieu une constitution accélérée des stocks.

Sur les trois premiers mois de cette année, le groupe affiche une croissance dans toutes les divisions. Le segment Luxe signe la plus forte progression : 7,3% en publié et 5,8% en comparable à 4,092 milliards d'euros.

Activité ralentie en Amérique du Nord

"Il y a eu de bonnes et de moins bonnes surprises : les États-Unis sont plus difficiles que prévu, tandis que la Chine est légèrement meilleure qu'anticipé. L'Europe est, une fois de plus, notre premier contributeur à la croissance et les marchés émergents restent dynamiques", a souligné Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

Dans le détail, le chiffre d'affaires en Europe a progressé de 4,9% en données publiées à 3,914 milliards d'euros. Celui en Amérique du Nord a reculé de 1,4% en publié à 2,972 milliards d'euros. Les ventes en Asie du Nord ont progressé de 8,4% en publié à 2,952 milliards d'euros.

"Dans le contexte actuel, nos priorités sont de dynamiser la croissance et de gérer notre compte de résultats afin de compenser l'impact des hausses des droits de douane en capitalisant sur notre marge brute déjà très saine", a fait savoir Nicolas Hieronimus.

Le directeur général dit être "confiant que son groupe continuera de surperformer le marché mondial de la beauté qui devrait progresser malgré les tensions économiques et géopolitiques actuelles". Il s'attend à ce que la société "réalise une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats".

"Le consensus anticipe pour 2025 une croissance organique de 4,1% et une marge d'Ebita de 20,1% (+0,1 point)", signale Invest Securities.

De son côté, UBS souligne que "le premier trimestre de L'Oréal est rassurant et que le groupe vise désormais une croissance du secteur de la beauté cette année dans le bas de sa fourchette de prévisions de 4 à 4,5%". Cette croissance devrait être concentrée au second semestre, car le secteur n'a progressé que d'environ 2% au premier trimestre et aucune accélération significative n'est prévue au deuxième trimestre.

En outre, le broker anticipe une baisse de 4% du consensus sur le bénéfice par action pour 2025 au cours des prochains jours, en raison des effets de change.

UBS prévoit que les droits de douane affecteront l'activité de L'Oréal à court terme : seule la moitié du chiffre d'affaires de L'Oréal aux États-Unis est produite localement (30% en Europe, 20% au Mexique, au Canada et en Chine).

Le broker prévient aussi d'une nouvelle détérioration de l'environnement de consommation aux États-Unis qui pourrait affecter les catégories maquillage et parfum (comme ce fut le cas en 2008-2009).

- Leader mondial des cosmétiques, doté d’un portefeuille de 37 marques internationales et créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 Ms€, l’innovation contribuant à 15 % des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20 % par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes de la famille Bettancourt Meyers -34,73% - et de Nestlé - 20,13%, Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire combinant recherche & innovation, créativité marketing et fortes dépenses publi-promotionnelles :

- excellence opérationnelle avec une organisation par spécialités technologiques, l’allocation de 2 usines dédiées à la Manufacture du parfum et la refonte des capacités industrielles en soins de la peau aux Etats-Unis, Asie du nord et France,

- croissance des ventes dopée par des acquisitions minoritaires ou totales et les partenariats, tel que celui de Galderma, n° 1 mondial de la dermatologie – prise de participation de 10%,,

- focus sur le digital (77 % des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » :

- 3,1% des revenus investis en recherche & innovation, et plus de 600 brevets déposés annuellement par 20 centres de recherche,

- usage systématique de l’IA dans les capacités marketing et R&I,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, partenariats avec les GAFAM, Alibaba… et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent,Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- 95% des ingrédients des formules biosourcés, 100 % des produits éco-conçus, 100% des usines utilisant de l’eau recyclée et réutilisée à 100 %,

- contribution de 150 M€ aux actions de solidarité

- en 2023, réduction de 65% vs 2019 des émissions de CO2 par produit fini ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure à 5% à celle du marché mondial depuis 15 ans et un autofinancement opérationnel élevé : 6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres.

=/ Défis /=

- Evolution de la participation de 8,7% dans Sanofi, ramenée en février de 8,7% à 7,2%;

- Renforcement en Asie avec les acquisitions du coréen DrG et le lancement de Cell BioPrint, dispositif cutané d’analyse de la peau et attente d’acquisitions en Inde;

- Long historique de superformance du marché et d’une progression des ventes et du bénéfice ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.