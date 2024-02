La valeur du jour à Paris - L'Oréal dévisse du CAC 40 : ses performances déçoivent en Asie

(AOF) - L'Oréal (-5,43% à 428,70 euros) occupe la dernière place du CAC 40 après avoir réalisé une croissance décevante au quatrième trimestre. Le numéro un mondial des cosmétiques a été pénalisé par le recul de 6,2% de ses revenus en Asie du Nord, à comparer avec un consensus de +0,4%. Cette région "reste impactée par un marché de la beauté atone en Chine et par le reset du Travel Retail à la suite du changement de politique à l’égard des daigous", a expliqué la société. Cette dernière fait référence aux chinois achetant à l'étranger pour le compte de leurs compatriotes en Chine continentale.

Or Pékin a pris des mesures contre ces pratiques.

Du point de vue des divisions du groupe, L'Oréal Luxe a déçu en affichant une croissance de 0,4% à données comparables à 4,14 milliards d'euros, sachant que le marché anticipait une croissance de 4%.

Entre octobre et décembre, les ventes du groupe de cosmétiques ont progressé de 6,9% en comparable à 10,6 milliards d'euros contre un consensus de 9,1%.

Commentant ces résultats, Jefferies reste à "Sous-Performance" sur L'Oréal avec un objectif de cours maintenu à 340 euros. Le broker pense toujours que "les attentes en termes de ventes à données comparables sont trop élevées alors que la croissance du marché de la beauté se normalise".

Stifel a aussi réagi aux performances du propriétaire de la marque Lancôme. Il explique que la croissance à données comparables de L'Oréal (+7%) sur ce quatrième trimestre se situe en dessous du consensus Visible Alpha (+9%). Stifel s'attendaient à ce que les actions L'Oréal soient sous pression ce vendredi "en raison d'une croissance en comparable plus faible que prévu en raison de la contre-performance du Luxe et de l'Asie du Nord".

L'Oréal, nouveau leader mondial de la beauté du luxe

Malgré sa performance décevante sur les trois derniers mois de l'année 2023, les signaux sont au vert pour L'Oréal. Dans un contexte de tensions géopolitiques, de pressions inflationnistes et de stagnation du marché de la beauté en Chine, son chiffre d'affaires annuel a augmenté de 7,6% en 41,18 milliards d'euros. À données comparables, il croît de 11%.

La division Luxe a progressé de 4,5% à données comparables et de 2% à données publiées. Elle devient leader mondial de la beauté de luxe grâce à sa forte dynamique aussi bien dans les marchés développés que dans les marchés émergents.

Son résultat d'exploitation a augmenté de 9,2% à 8,143 milliards d'euros, et ressort à 19,8% du chiffre d'affaires, en progression de 30 points de base. Le résultat net part du groupe s'établit à 6,184 milliards d'euros, en progression de 8,4%. Le cash-flow opérationnel ressort à 6,116 milliards d'euros, soit une augmentation de 23,9%.

Commentant les résultats de son groupe, Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal, "reste optimiste quant aux perspectives du marché de la beauté, et confiant dans la capacité de sa société à le surperformer pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats".

En marge de ses résultats, L'Oréal a indiqué que son conseil d'administration va proposer à l'assemblée générale des actionnaires du 23 avril 2024, un dividende de 6,60 euros, en augmentation de 10%.

