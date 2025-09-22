La valeur du jour à Paris - ID Logistics bien orienté grâce à une note d'UBS

(AOF) - ID Logistics (+1,11% à 411,50 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF 120, indice qu’il avait intégré le 19 juin 2023. Le titre du spécialiste européen de la logistique contractuelle progresse, après qu'UBS a entamé le suivi avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 500 euros. Le bureau d’études apprécie son solide bilan en matière de croissance du revenu et il anticipe une croissance organique des ventes comprise entre 5 % et 9 % à moyen terme.

Autre point positif du dossier, UBS s'attend à une augmentation de la génération de flux de trésorerie disponibles dans les années à venir, à mesure que la croissance du revenu se normalisera. Enfin, la banque suisse pourrait revoir ses estimations grâce aux opérations de fusions & acquisitions.

Le bureau d'études estime que l'entreprise continuera d'enregistrer une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025 et une croissance de 7-9% à moyen terme, grâce à la poursuite de l'externalisation dans le secteur et à une forte dynamique commerciale. Le marché est très fragmenté, ce qui laisse à la société une marge de manœuvre pour gagner des parts de marché.

L'activité internationale sera le principal moteur de cette croissance alors que la croissance en France se normalisera après un très bon exercice 2025. Bien qu'il existe des risques potentiels à court terme liés à l'impact indirect des droits de douane américains, la logistique contractuelle est plus résistante à la volatilité du PIB que les autres types de logistique et la part de marché d'ID Logistics aux États-Unis reste faible (environ 1%), ce qui, selon UBS, devrait limiter les risques.

Jusqu'à présent, l'entreprise n'a constaté aucun changement en termes de consommation et les appels d'offres ne sont pas suspendus.

Fin août, ID Logistics a publié de solides résultats au premier semestre 2025. Sur cette période, le spécialiste européen de la logistique contractuelle a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 1,761 milliard d'euros. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable, la croissance est de 17,1% à données comparables par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat opérationnel courant est en progression de 12,9% à 65,8 millions d'euros pour une marge opérationnelle qui atteint 3,7% (-10 points de base).

L'Ebitda courant est en hausse de 13,8% pour atteindre 267 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda courant de 15,2% (-20 points de base).

Le résultat net part du groupe s'établit à 22,4 millions d'euros au premier semestre 2025, en progression de 23,2% sur un an.

ID Logistics rappelle que " ses activités bénéficient traditionnellement d'une rentabilité et d'une génération de trésorerie plus favorables au second semestre ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de logistique contractuelle créé en 2001 ;

- Chiffre d’affaires de 3,27 Mds€ en rapide internationalisation : 27 % pour la France, 48 % pour le reste de l’Europe, 17 % pour les Etats-Unis, puis l’Argentine, le Brésil et le Maroc ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;

- Ambition : doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans via un haut niveau de technologie et une accélération de la croissance par acquisitions avec maintien des marges pour financer le développement ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9 % des actions, 71,36 % des droits de vote), les managers détenant 3,12 % des actions et 3,92 % des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Christophe Satin directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- extension du portefeuille clients, leaders mondiaux dans leur secteur, notamment dans la grande consommation, secteur non cyclique,

- discipline financière : recours à l’« asset light », location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90 %), logistique d’entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation,

- maîtrise des démarrages des sites et de leur montée en productivité,

- réplication du modèle d’affaires à l’international, notamment aux Etats-Unis,

- innovation centrée sur la robotique l’IA et l’human centric, axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques et structurée par déploiement des projets disruptifs à partir de 4 campus ;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, O déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85 % (79 % en 2024)

- émissions de CO2 : recul de 40 % vs 2018 – 20 % en 2024),

- intensité énergétique : recul de 20 % ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies avec les sociétés acquises et les ouvertures de sites ;

- Situation financière plus agile aprè s l'augmentation de capital de septembre, avec un levier de la dette ramené à 0,6 et une trésorerie de 314M€.

Défis

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Metro, Intermarché, Purflux…) et au taux de rétention client (98 %) ;

- Après l’intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics et les ouverture de sites au Royaume-Uni, Italie, Roumanie et Allemagne, vers de nouvelles acquisitions en Europe et aux Etats-Unis ;

- Après 26 démarrages de sites, confiance pour 2025 fondée sur une « bonne croissance embarquée »

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.