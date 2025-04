La valeur du jour à Paris Hermès déçoit au premier trimestre, mais surperforme nettement LVMH

(AOF) - Deux jours après la publication par LVMH de revenus décevants au premier trimestre, qui lui avait fait perdre sa couronne de première capitalisation du CAC 40, le nouveau numéro un, Hermès a également déçu. En conséquence, Hermès (-0,85% à 2343 euros) enregistre une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Pour autant, Hermès surperforme nettement le numéro un mondial du luxe en termes de croissance. Ses revenus ont progressé de 7,2% à taux de change constants sur un an à 4,13 milliards d'euros, là où ceux de LVMH avaient reculé de 3% en données comparables.

Les analystes anticipaient une croissance de 8% à taux de change constants pour Hermès. En comparaison, les ventes du groupe ont ralenti par rapport au premier trimestre 2024 : augmentation de 17% à taux de change constants à 3,805 milliards d'euros.

Sur les trois premiers mois de l'année 2025, tous les segments d'activité de Hermès, à l'exception de l'Horlogerie et des Parfum et Beauté, sont en croissance. Dans le détail, la division "maroquinerie-sellerie" , et les "vêtements et accessoires" ont progressé respectivement 10% et de 7% à taux de change constants

Chiffre d'affaires en progression dans toutes les régions

L'Asie hors Japon est en croissance de 1% (contre 4% attendu), en dépit d'une base de comparaison particulièrement élevée et de la baisse de trafic observée en Grande Chine depuis la fin du premier trimestre 2024. Cette croissance plus faible que prévu en Asie-Pacifique contraste avec la solide croissance dans la zone Amériques grâce notamment à la bonne dynamique des États-Unis observée en mars (+11%).

L'Europe hors France (+13%) et la France (+14%) réalisent de solides progressions grâce à la robustesse de la demande locale et à la dynamique des flux touristiques.

Le Japon (+17%) réalise une progression soutenue et régulière, portée par la fidélité de sa clientèle locale.

"Bien qu'ils semblent solides par rapport à la performance décevante de LVMH en début de semaine (repli de 5% des ventes en Mode & Maroquinerie au premier trimestre 2025), nous pensons que la qualité des résultats de Hermès peut inquiéter certains investisseurs, en raison du fort ralentissement des segments 'Vetements et Accessoires' et 'Autres métiers', la croissance étant tirée par la maroquinerie (+10%)", a réagi UBS.

De son côté, dans sa note d'analyse, Stifel a indiqué qu'il anticipait une légère baisse du cours de l'action de Hermès à l'ouverture du marché. Le broker se positionne en tant qu'acheteur en anticipation de "la réaccélération de la croissance de l'activité maroquinerie du groupe aux deuxième et troisième trimestres".

"Dans un contexte économique et géopolitique plus incertain, le groupe aborde l'année 2025 avec confiance. À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", a souligné Hermès au sujet de ses perspectives.

En outre, dans un contexte de guerre commerciale, sans en dévoiler le montant, la société va augmenter ses prix pour compenser intégralement une hausse de 10% des droits de douane américains dès le 1er mai et sur l'ensemble des métiers.

Face à un avenir incertain (coûts d'exportation supplémentaires vers les États-Unis, risque de perturbations supplémentaires sur les marchés des changes, impact négatif de la demande sur les ménages), nous maintenons notre préférence relative pour Hermès, fait savoir Jefferies. Le broker pense d'ailleurs que "le groupe bénéficiera d'un pouvoir de fixation des prix bien supérieur à celui de ses pairs".