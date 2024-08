La valeur du jour à Paris - Eutelsat en orbite basse en Bourse

(AOF) - Dans le rouge à l'ouverture, l'action Eutelsat gagne désormais de 1,42% à 4,288 euros. L'opérateur de satellites, qui dévoilait ses comptes annuels, clos fin juin, a indiqué que sa marge d'Ebitda ajusté sur l'exercice en cours devrait être légèrement inférieure à celle du précédent. Elle reflèterait d'une part l'intégration des coûts de OneWeb à pleine cadence opérationnelle, et d'autre part, les mesures de contrôle des coûts mises en oeuvre depuis le rapprochement ainsi que la part croissante du chiffre d'affaires issu de la prestation de services LEO (services de mobilité en orbite basse).

Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles pour l'exercice 2024/2025 devrait se situer au même niveau que celui l'exercice 2023/2024 à taux de change et périmètre constants. Il s'était élevé à à 1,268 milliard d'euros.

"Nous progressons résolument dans la montée en puissance de nos activités LEO avec le déploiement quasi complet du réseau terrestre, un volume de carnet de commandes en hausse, et une accélération du chiffre d'affaires. La croissance globale de la Connectivité devrait compenser la baisse de chiffre d'affaires de la Vidéo, se situant dans le milieu de la fourchette à un chiffre", a commenté l'opérateur de satellites.

"Bien que le déploiement opérationnel des services OneWeb ait été plus complexe que prévu, nous sommes désormais en voie d'atteindre la couverture visée", a précisé Eva Berneke, directrice générale d'Eutelsat Communications.

Les dépenses d'investissement brutes pour l'exercice 2024-2025 devraient se situer dans une fourchette comprise entre 700 et 800 millions d'euros. Les dépenses d'investissements pour les années suivantes dépendront de l'issue des options envisagées pour la constellation OneWeb Next Generation.

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes s'établit à 3,9 milliards d'euros contre 3,4 milliards d'euros au 30 juin 2023. La contribution de OneWeb a plus que compensé l'érosion naturelle du carnet de commandes, notamment sur le segment Vidéo, en l'absence de renouvellements majeurs.

Le ratio d'endettement net par rapport à l'Ebitda ajusté s'établit à 3,79 contre 3,35 à fin juin 2023 et 4,16 à fin décembre 2023.

Sur l'exercice 2023-2024, l'Ebitda ajusté a reculé de 12,9% à 718,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge d'Ebitda de 59,3% sur une base déclarée, contre 73% un an plus tôt. Les charges opérationnelles sont en hausse de 188,3 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, sous l'effet de la consolidation de OneWeb.

Eutelsat a essuyé une perte nette, part du groupe, de 309,9 millions d'euros, contre un profit de 314,9 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe a enregistré une augmentation de la dépréciation de 702,1 millions d'euros contre 455,5 millions d'euros un an plus tôt.

