La valeur du jour à Paris - Engie : objectifs annuels maintenus après une performance trimestrielle de bonne facture

(AOF) - Engie (+3,23% à 18,24 euros) signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la faveur d'une bonne performance opérationnelle et financière au premier trimestre 2025. "Engie a réalisé un bon début d'année 2025, avec un Ebit hors nucléaire de 3,7 milliards d'euros, en croissance organique de 2% au premier trimestre. Notre portefeuille de projets équilibré, à la fois en termes de géographies et d’activités, est un atout pour poursuivre notre stratégie de croissance dans le contexte mondial actuel incertain", a déclaré Catherine MacGregor, directrice générale.

Entre janvier et mars 2025, le chiffre d'affaires de l'énergéticien français s'élève à 23,3 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en brut et en organique. L'Ebitda s'est établi à 5,4 milliards d'euros, en hausse de 0,4% en brut et de 1,4% en organique.

L'Ebit soutenu par les activités infrastructures

Pour UBS, la performance supérieure aux attentes du groupe s'explique " principalement par une contribution meilleure que prévu des activités B2C du segment Supply and Energy Management". L'Ebit de l'activité B2C s'élève à 400 millions d'euros comparé à 76 millions d'euros au premier trimestre 2024 "grâce à un effet de timing favorable et à une base de comparaison faible, ainsi qu'à des conditions météorologiques favorables", relève le broker.

Cette croissance résulte également de volumes plus importants en raison d'un climat plus froid ainsi que de bonnes marges en Europe dans un environnement de marché qui permet la pleine valorisation du coût du risque.

Sur ce segment d'activité, au premier trimestre 2024, Engie avait été pénalisé par les mesures commerciales destinées à soutenir ses clients à la fin du bouclier tarifaire.

Le segment Infrastructures s'est aussi distingué, avec un Ebit en hausse de 47,7% en organique à 1,453 milliard d'euros grâce aux réseaux : +68,8% à 1,26 milliard.

En revanche, sur ce premier trimestre, le cash flow from operations s'est établi à 4 milliards d'euros, en baisse de 1,1 milliard d'euros (-22,2%) par rapport au premier trimestre 2024 qui était particulièrement élevé et liée à une augmentation temporaire significative des appels de marge.

Suite à la présentation de ses résultats trimestriels, le groupe énergétique maintient ses perspectives pour l'exercice 2025 malgré un environnement économique incertain. Engie cible toujours un résultat net récurrent entre 4,4 et 5 milliards d'euros. L'Ebit hors nucléaire est quant à lui anticipé entre 8 et 9 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Engie

=/ Points clés /=

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 73,8 Mds€ répartie entre la France pour 44%, les autres pays européens (38% dont 10% pour la Belgique) puis les Amériques (12,5 %);

- Modèle d’affaires alliant « la molécule et l’électron » au service de la transition énergétique via le recentrage sur 4 métiers : renouvelables, actifs thermiques de stockage & d’électricité, infrastructures gazières & électriques, décarbonation des villes & industries et -gestion & fourniture d’énergie ;

- Capital contrôlé à 23,64% (34,13% des droits de vote) par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (3,63% et 3,49%), et à 3,92% et 4,91% par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil de 14 administrateurs, Catherine MacGregor assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires intégré, contrôlant toute la chaîne de valeur énergétique :

- après la simplification du groupe (4 Global Business Units et présence mondiale ramenée à 31 pays), redéfinition, menée depuis février, par un comité exécutif remanié, des périmètres de chacune des divisions,

- investissements de croissance de 22 à 25 Mds€ en 2023-25, notamment dans les renouvelables et infrastructures décentralisées pour 70 % et dans le développement des gaz renouvelables et de projets de stockage par batteries, pour 10 %,

- équilibre du mix énergétique : plateformes renouvelables, actifs de production flexibles (centrales à gaz, pompage-turbinage…), infrastructures énergétiques décentralisées ou infrastructures d’approvisionnement en Europe…,

- diminution des besoins en capitaux par cession d’une part du capital d’actifs de renouvelables tout en en conservant la propriété majoritaire et l’exploitation ; - innovation transversale : Horizons pour l’efficacité des process et la diffusion des nouvelles technologies, 23 Labs thématiques, Engie Factories…;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2045 avec point d’étape 2030 - recul à 43 Mt des émissions de CO2 vs 2017,

- éolien : 80 GW de production d’ici 2025,

- batteries en Europe et aux Etats-Unis : 10 GW de capacités de stockage,

- hydrogène bas carbone : 4 GW de production et 700 Kms de réseaux dédiés,

- biométhane en Europe : 10 TWh/an de production via 4 Mds€ d’investissements,

- infrastructures dédiées : 32 GW de production dès 2025 ;

- Hausse de la rentabilité tirée par l’excellence opérationnelle, rang de n° 1 au Brésil, marché-clé pour le groupe, et avantage concurrentiel avec CCGT (+ grande flotte d'Europe) ;

- Structure financière solide avec 33,2 Mds€ de dette nette, soit un effet de levier de 3,1, et 13,1 d’autofinancement libre industriel, le groupe visant une notation de crédit « strong investment ».

=/ Défis /=

- Meilleure visibilité du nucléaire belge restructuré (fermeture de 2 réacteurs, allongement de 10 ans de l’activité de 2 autres) après l’accord signé avec le gouvernement local ;

- Objectifs :

- 2025 : résultat net récurrent de 4,4 à 5 Mds€,

- 2026, année de sortie du nucléaire : résultat net récurrent de 4,2 à 4,8 Mds€,

- 2027 : résultat net récurrent de 4,4 à 5 Mds€ ;

- Dividende de 1,48 €, soit 65 à 75 % du résultat, avec plancher pour le dividende à 0,65 € jusqu’en 2026 et prime de 10% pour les actionnaires au nominatif depuis + 2 ans.