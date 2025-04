La valeur du jour à Paris- Edenred sous le signe de la prudence

(AOF) - En recul de plus de 3% à l'ouverture, Edenred ne perd plus que 1,28% à 30,82 euros. Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants a enregistré des chiffres d'activité trimestriels globalement conformes aux attentes, tout en confirmant ses objectifs pour le reste de l'année. L'entreprise, dont le titre restait sur quatre séances consécutives dans le vert, a dégagé, de janvier à mars, une hausse de 5,7% de son chiffre d'affaires, à 724 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires opérationnel ressort à 667 millions d'euros (668 millions d'euros de consensus), en hausse de 7,1% en données comparables et 6,7% en données publiées.

"Etant donné que les résultats sont en ligne, nous nous attendons à une réaction mitigée de l'action", note Jefferies, qui maintient sa recommandation Neutre sur le titre.

Le broker reste préoccupé par les "défis macroéconomiques à court terme" et par "le changement de discours en faveur de la maîtrise des coûts".

"Notre croissance a ralenti comme on s'y attendait, notamment du fait d'une base de comparaison élevée au premier trimestre de l'an dernier mais aussi d'un ralentissement macroéconomique sur le continent européen", a déclaré le PDG Bertrand Dumazy, qui reste "très vigilant sur l'évolution de la situation économique mondiale".

Edenred a confirmé ses objectifs annuels fixés pour 2025, à savoir une croissance organique de l'Ebitda supérieure à 10% et un taux de conversion Free-cash-flow / Ebitda supérieur à 70%.

"Ces objectifs prennent en compte un impact négatif attendu de 60 millions d'euros d'Ebitda relatif à la mise en place, à partir du troisième trimestre 2025 d'un plafonnement des commissions marchands en Italie", explique la plateforme digitale de services et de paiement.

Edenred se prépare par ailleurs à une prochaine réforme du système des titres-restaurant en France, où des discussions sont en cours avec Véronique Louwagie, la ministre déléguée chargée du Commerce. Les Echos rapportaient fin mars que l'Etat pourrait réformer les modalités d'utilisation des titres-restaurant au détriment des émetteurs en limitant les commissions imposées aux commerçants à 2,5% (contre environ 4% actuellement), en référence au taux appliqué au Chèque-Vacances.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Leader mondial des titres de services avec un volume d’affaires de 41 Mds€, né en 1962 ;

- Revenus de 2,9 Mds€ réalisés à 65 % dans le métier historique des avantages aux salariés (tickets restaurant, chèques vacances…), à 24 %dans les solutions de mobilité professionnelle et à 11 % dans la motivation & solutions complémentaires (chèques-cadeaux, vouchers, programmes sociaux…) ;

- Positionnement fort en Amérique latine -Argentine, Brésil, Chili-avec 29 % des facturations, l’Europe représentant 60 % du chiffre d’affaires ;

- Ambition au service de 3 priorités ;

- scale the core : accentuer la croissance sur les métiers historiques,

- extend beyond : déployer rapidement les nouveaux services de motivité et solutions,

- expand in new business :

- Capital ouvert, Bertrand Dumazy étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs, Dominique d’Hinnin vice-président, Virginie Duperat-Vergne prenant le poste de directrice générale Finance en juin 2025.

=/ Enjeux/=

- Agilité du modèle d’affaires « Beyond » de lancement d’offres numériques au-delà des cœurs de métier :

- approche décentralisée (+ 250 programmes de paiements dans 45 pays),

- pragmatisme commercial (être à la fois tiers distributeur et distribué par des partenaires) avec focus sur les PME, le passage aux chèques-repas numériques améliorant les marges,

- maintien de l’avance technologique autour de la plateforme digitale d’intermédiation & de paiement et monétisation des données,

- renforcement des économies de coûts, plans de relance spécifiques pour les solutions cadeaux et les solutions de motivation, nouveau management pour la division aux Etats-Unis,

- rationalisation du portefeuille d’activités :

- par acquisitions dans les solutions (mobilité B2B en Italie, Beyond Food au Brésil, et Beyond Fuel en Europe,

- par cessions : sortie progressive de l’activité B2C auprès des fintech et revue en cours des programmes sociaux publics en Europe ;

- Stratégie environnementale visant, pour les 3 scopes d’activité, le net zéro carbone en 2050 :

- via l’efficacité énergétique pour les systèmes d’information et les immeubles, le recours aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets et la biodiversité,

- emprunts « verts » et critères ESG intégrés dans les attributions gratuites d’actions,

- Croissance future alimentée par le leader mondial britannique Reward Gateway, acquis en 2023, historiquement présent en Australie et Etats-Unis : après le déploiement de la plateforme en France, Italie et Belgique, pénétration, d’ici fin 2025, en Espagne, Allemagne et Roumanie ;

- Dans un environnement de taux favorable, situation financière très solide renforcée par l’autofinancement libre, de 881 M€ et la diminution de la dette ramenée à 1,8 Md€.

=/ Défis /=

- 3 éléments-clé dans l’appréciation de la société : l’évolution du volume d’émission (valeur faciale des titres et chèques émis), la situation économique au Brésil, pays 1 er contributeur au bénéfice opérationnel, et l’évolution de l’emploi salarié ;

- Valorisation boursière aux plus bas depuis 6 ans en raison des incertitudes politiques (repli de la demande au 4 ème trimestre 2024 ne France et Allemagne) et de la nouvelle législation italienne plafonnant les commissions des titres-restaurants payés par les commerçants ;

- Après un bénéfice record, objectif 2025 : « trajectoire de croissance sous-jacente forte » dans tous les métiers, dopée par les acquisitions, et croissance supérieure à 10 % du résultat d’exploitation ;

- Ambitions 2030 d’un doublement des revenus à plus de 5 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1,21 € et programme d’actions de 300 M€ étalé jusqu’à novembre 2027 .