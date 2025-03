La valeur du jour à Paris Deezer vise un Ebitda ajusté positif en 2025

(AOF) - Deezer se replie de 3,36% à 1,44 euros au lendemain de la publication de ses comptes 2024 d'où ressort une perte divisée de moitié, à 26 millions d'euros. Un an plus tôt, celle-ci s'élevait à 59,6 millions d'euros. La plateforme de streaming a enregistré un Ebitda ajusté négatif de 4 millions contre 28,8 millions un an auparavant, avec une marge brute ajustée s'élevant à 133,7 millions d'euros, en hausse de 21,2 %. Le chiffre d'affaires atteint 541,7 millions d'euros, en croissance de 11,8% et s'affichant supérieur aux attentes du marché : 535 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible, positif pour la première fois de l'histoire de la société, s'élève à 6,6 millions d'euros en 2024, contre - 44,3 millions d'euros en 2023. " Cette amélioration est due principalement à la réduction de la perte d'Ebitda ajusté et la génération plus importante de fonds de roulement par rapport à 2023 (23,8 millions d'euros en 2024 vs. 12,5 millions d'euros en 2023), ainsi que la baisse des autres éléments de trésorerie (éléments non récurrents, y compris l'impact des régularisations fiscales) ", explique la société.

Deezer rappelle par ailleurs avoir reconduit début 2024 plusieurs partenariats majeurs avec TIM et Fnac Darty. Début 2025, la plateforme a également renouvelé ses accords avec Orange et Bouygues.

En janvier dernier, Deezer a déployé "un outil avancé de détection musicale par IA, révélant que près de 10.000 morceaux entièrement générés par IA sont ajoutés quotidiennement à la plateforme, soit environ 10% des nouveaux contenus mis en ligne chaque jour".

Côté perspectives, l'entreprise "vise une croissance rentable, tout en qualifiant l'exercice d'année de consolidation", selon Invest Securities.

La plateforme de streaming confirme son objectif d'atteindre un Ebitda ajusté positif en 2025 et annonce son ambition de générer un free cash-flow positif pour la deuxième année consécutive.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 est, lui, attendu stable voire en léger retrait par rapport à 2024.

