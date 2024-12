La valeur du jour à Paris - Casino : une année boursière particulièrement difficile

(AOF) - Casino (-98,62%) est le cancre de l'année 2024 au sein de l'indice SBF 120, talonné par le groupe Atos (-96,27%). Le distributeur, qui glane 0,97% à 1,10 euro ce lundi, ne fait plus partie de l'indice depuis le 23 décembre alors qu'il l'avait réintégré en juin à la faveur de sa restructuration orchestrée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Casino a présenté en novembre son nouveau plan stratégique "Renouveau 2028" et entend se recentrer autour de ses enseignes de proximité pour viser l'équilibre en 2026 en termes de cash-flow libre avant frais financiers et dividendes.

Le groupe stéphanois, qui détient les marques Franprix et Monoprix, table sur une croissance annuelle de 3,5% d'ici à 2028 et programme 1,2 milliard d'euros d'investissements sur 4 ans, ainsi que 600 millions d'économies.

Casino indique avoir cédé 425 magasins depuis septembre 2023, dont 135 au troisième trimestre 2024 et 18 au 1er octobre 2024. L'activité de l'ensemble des hypermarchés/supermarchés exploités par le groupe "est désormais quasiment arrêtée", les magasins restants ayant vocation à être cédés ou fermés d'ici la fin de l'année.

Sa valorisation boursière s'élève aujourd'hui à 409 millions d'euros.

=/ Points-clés /=

, 1 er groupe de proximité en France, 2 ème en e-commerce non-alimentaire, créé en ;

- Chiffre d’affaires de 8,96 Mds€, réalisé à 48 % par Monoprix, 17 % par Franprix, 17 % par Proximité Casino et 14 % par l’e-commerce non-alimentaire sous la marque Cdiscount ;

- Patrimoine immobilier de 0,9 Md€ ;

- Ambition : après le changement d’actionnariat et la restructration financière de l’hiver 2024, définition de 4 enjeux majeurs : pérennisation du choix de commerce de proximité en France et de la notoriété des marques, capitalisation sur les formats premium et de proximité, modularité des actifs immobiliers, croissance via les nouvelles offres de produits et services et les partenariats avec les acteurs de l’innovation et les experts du digital ;

- Capital contrôlé à 53,73 % par France Retail Holdings, consortium regroupant Daniel Kretinsky, actionnaire majoritaire, ainsi que Fimalac (Ladreit de Lacharrière) et le fonds britannique Attestor ;

- Laurent Pietraszewski préside le conseil de 7 administrateurs, Philippe Palazzi étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage sur Monoprix, Franprix et les enseignes de proximité- Vival, Spar, Le Petit Casino, Sherpa, exploités à 91 % en gérance ou franchise,

- ouverture de magasins concentrée sur l’Ile-de-France et les axes rhodanien et méditerranéen,

- digitalisation des accès à l’offre via les applications, les sites marchands des enseignes les partenaires -Amazon Prime Now, Microsoft, UberEats, Deliveroo, Ocado…- et les services en magasin -shop & go, click & collect, livraison à domicile…,

- monétisation des actifs immobiliers -offre de stockage pour les particuliers, création de data centers, programmes de co-promotion… ;

- Stratégie environnementale :

- Bilan restructuré en avril 2024 (1,4 Md€ de dettes nettes) en voie de renforcement par cession d’actifs

=/ Défis /=

- Condition de cession des actifs français restant à vendre après la sortie des filiales sud-américaines : 463 super et hypermarchés rachetés d’ici la fin du 3 ème trimestre par Auchan, Carrefour et Les Mousquetaires ;

- Développement des diversifications : les solutions market place Oktopia, les services énergie et cloud avec Green Yellow ;

- Exécution du business plan 2024-28 (1,6 Md€ d’investissements de rénovation sur la période) visant pour :

- 2024 : 12 Mds€ de revenu, 1 % de marge opérationnelle et un flux de trésorerie des opérations négatif de 578 M€,

- 2028 : chiffre d’affaires de 11,5 Mds€, marge opérationnelle de 8 % et flux de trésorerie des opérations de 517 M€ :