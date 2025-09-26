La valeur du jour à Paris - Alten confirme ses objectifs malgré des résultats semestriels en repli

(AOF) - Alten (+1,80%, à 67,75 euros) est recherché en Bourse, après avoir pourtant dévoilé des résultats au premier semestre en baisse, mais " sans surprise ", souligne All Invest Securities. Sur la période, le résultat opérationnel s’est affaissé de 21,9%, à 124,7 millions d’euros, soit une marge de 6% du chiffre d’affaires, contre 7,6% un an plus tôt. Par ailleurs, le bénéfice net part du groupe du spécialiste européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies a fondu de 30,2% pour s’installer à 82,6 millions d’euros. Les effectifs ont diminué de 58 300 à 57 900.

Pour All Invest Securities, la bonne surprise vient du flux de trésorerie disponible qui est passé de 98 à 78,4 millions d'euros, alors que les analystes attendaient un repli plus important autour de 65 millions d'euros. Ils soulignent que " cette dégradation moins importante que prévu provient de la bonne tenue du besoin en fonds de roulement et des capex limités ".

Au niveau du chiffre d'affaires, qui avait été dévoilé fin juillet, il a été confirmé en baisse de 1,1%, à 2,084 milliards d'euros. À périmètre et change constants, la décroissance est de 5,6%, affectée par 1,5 jour ouvré de moins qu'au premier semestre 2024. À nombre de jours ouvrés constants, la décroissance se serait élevée à 4,7%.

Dans le détail, l'activité en France a progressé de 3,8%, à 718,3 millions d'euros, tandis qu'à l'international elle a reculé de 3,5%, à 1,365 milliard d'euros.

Alten explique ces contreperformances par le fort recul observé dans le secteur automobile (-15%), et seuls les secteurs de la défense/sécurité/naval, de l'énergie et du ferroviaire sont en croissance.

Le groupe a également annoncé une petite acquisition aux États-Unis et en Inde et a déclaré être actuellement en processus de " due diligence " (vérifications effectuées dans le but de sécuriser un achat) auprès de plusieurs sociétés sur tous les continents.

En ce qui concerne les perspectives, Alten estime que l'environnement est toujours incertain et volatile mais anticipe toujours une décroissance organique comprise entre 5,2 et 5,5 % sur l'ensemble de l'année 2025. La marge opérationnelle courante devrait être impactée par un calendrier défavorable et devrait s'établir à 8-8,1% du chiffre d'affaires, dans un environnement économique inchangé.

Points clés

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 33 % et l’international pour 67 % dont l’Europe pour 46 %, l’Amérique du nord pour 12 % et l’Asie Pacifique pour 8 %...;

- Activité générée par l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms, énergie & secteurs industriels, à 23 % de l’aérien, défense, sécurité & naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles -Amérique du nord et Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 8 administrateurs, étant minoritaire avec 14,67% des actions et 25,1 % des droits de vote, devant les salariés (2,7 %).

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielle, croissance externe visant 75 % des revenus à l’international et réorganisation des forces de vente ;

- renforcement dans les solutions digitales pour l’énergie nucléaire et pour les « utilities » via l’acquisition de « Worldgrid » auprès d’Atos,

- automobile : réorganisation de l’offre et renforcement des effectifs hors de France, notamment en Allemagne,

- travail sur les besoins en fonds de roulement, fortement diminués en 2024,

- innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable,

- concrétisation des investissements en IA (30 % des projets donnant une optimisation de 30 %);

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Bilan sain, avec 2,2 Mds€ de capitaux propres, soit un ratio d’endettement de 12,5 % et un autofinancement libre de 333 M€

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, dont 88 % hors de France et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Forte répercussion sur la croissance des reports par les grands clients de leurs projets d’investissements, notamment en Allemagne, Europe du nord et dans une moindre mesure, Amérique du nord et Asie ;

- Intégration des activités « Worldgrid » ;

- Après un 1er trimestre marqué par recul de 5,5 % du chiffre d’affaires, anticipations 2025 fortement révisées en baisse : recul des revenus accentué à 6 %, au 2ème trimestre et abstention de prévisions pour l’année entière ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin 2023, et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,50 €.