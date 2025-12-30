La valeur du jour à Paris - Airbus plane sur la Chine : plus de 8 milliards de dollars de commandes d'A320

(AOF) - Airbus (+0,29% à 196,62 euros) s'apprête à engranger près de 8 milliards de dollars de commandes sur le marché chinois. Selon des documents réglementaires déposés à la Bourse de Shanghai (SSE : Shanghai Stock Exchange) le 29 décembre dernier, les compagnies chinoises privées Spring Airlines et Juneyao Airlines, toutes deux basées à Shanghai, prévoient d'acheter respectivement 30 et 25 monocouloirs de la famille Airbus A320. Ces deux accords distincts sont une preuve de la confiance des opérateurs privés chinois envers le monocouloir vedette d'Airbus qui livrera au total 55 appareils.

Pour les acquisitions de Spring Airlines (considéré comme le "Ryanair" chinois pour sa politique de bas prix), après approbation par les autorités nationales, le constructeur aéronautique français livrera ces avions à cette compagnie chinoise par lots entre 2028 et 2032. Le prix de base de chaque avion comprend le fuselage, les moteurs et les frais de configuration. Au prix catalogue actuel d'Airbus, le montant total pour ces 30 avions s'élève à environ 4,128 milliards de dollars. Son investissement vise à optimiser sa structure de coûts.

Cet accord a été approuvé par le conseil d'administration de Spring Airlines mais reste soumis à l'approbation du gouvernement chinois et des actionnaires.

En outre, Juneyao Airlines prévoit de signer un "accord d'achat d'aéronefs" avec Airbus. Cette autre compagnie chinoise prévoit d'acheter 25 avions de la famille Airbus A320. Après approbation par les autorités nationales, le mastodonte européen de l'aviation livrera aussi ces avions à cette compagnie par lots entre 2028 et 2032. "Cet achat d'avions est une acquisition destinée à garantir les besoins opérationnels et de production futurs de Juneyao Airlines", peut-on lire dans ce document réglementaire.

Par ailleurs, Juneyao Airlines souligne que sa direction a "négocié des remises importantes affirmant que le prix final payé serait nettement inférieur aux tarifs officiels".

Le prix de base de chaque appareil comprend le fuselage, les composants additionnels ainsi que les moteurs. Le prix de base total pour les 25 avions de la famille A320 s'élève à environ 4,1 milliards de de dollars.

Pour ces deux compagnies aérienne basées à Shanghai, l'objectif est de moderniser leur flotte afin de répondre à une demande domestique et régionale en pleine expansion.

A la clôture de la Bourse de Shanghai ce mardi, les marchés ont salué ces investissements des groupes Spring Airlines et Juneyao Airlines. Ils ont gagné respectivement 2,85% et 1,95%.

Airbus survole le marché chinois

Ces deux annonces sont stratégiques et interviennent dans un contexte où Airbus renforce sa position en Chine (avec notamment sa ligne d'assemblage à Tianjin), tandis que son grand rival Boeing n'a pas enregistré de commande majeure dans l'Empire du Milieu depuis plusieurs années, conséquence de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la deuxième puissance mondiale.

Pour Airbus, le segment des avions à un seul couloir (famille A320) représente environ 75% du marché chinois.

En outre, avec sa méga-commande de juillet 2022, le champion de l'aéronautique européenne avait provoqué une onde de choc. Il avait signé un contrat de 292 avions de la famille A320neo avec les quatre grandes compagnies de Chine (Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines) pour une valeur estimée à environ 37 milliards de dollars au prix catalogue de l'époque.

D'ailleurs, une grande partie de ces 292 avions avait été assemblée directement sur le sol chinois, dans l'usine Airbus de Tianjin, renforçant l'ancrage de l'avionneur dans l'économie locale.

Ce contrat de 2022 avait permis à Airbus de passer la barre des 50% de parts de marché en Chine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Airbus

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

- Changement de gouvernance en mai 2026, Oliver Zipse prenant la présidence du conseil.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- résolution des problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 75 avions A220 par mois en 2027, l’intégration de Spirit Aerosystems, devant renforcer la chaîne logistique,

- après restructuration de la division aéro-espace, création d’une société commune de production d’infrastructures et services spatiaux (hors lanceurs) avec Thalès et l’italien Leonardo,

- couverture $/€ efficace, le dollar étant monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation " CRT " axée sur les technologies de rupture ;

- suivi des prototypes militaires de l’hélicoptère H160 (30 unités livrables en 2028 à la DGA, avant 139 autres) ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité civile : à fin septembre, carnet de commandes de 610 avions commerciaux, 306 hélicoptères et 6,8 Mds€ de commandes en aéro-spatial ;

- Situation financière solide avec amélioration, au 3ème trimestre, du flux de trésorerie négatif à 0,78 Md€ et une position nette de trésorerie de 7 Mds€.

Défis

- Droits de douane américains : aéronautique a priori non concernée mais incertitudes sur les contreparties et avantages accordés à Boeing ;

- Avancées en Asie malgré la conccurence de Boeing : l’Indonésie avec commandes d’avion de transport -l’A400M pour l’Indonésie, l’A 350F pour la Corée, l’ A 321 neo pour le Vietnam ;

- Evolution des relations avec le groupe Dassault autour du dossier « SCAF » ou avion du futur ;

-Réalisation des ambitions pour la société commune avec Thalès (32,5 % du capital) et Leonardo (32,5 %), opérationnelle en 2027 : chiffre d’affaires attendu autour de 6,5 Mds€, carnet de commandes de + 3 ans,

- Après une hausse de 7 % du chiffre d’affaires et de 11 % du bénéfice d’exploitation sur les 9 premiers mois de l’année, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.