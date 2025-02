La valeur du jour à Paris AIr Liquide au plus haut historique après le relèvement de son objectif de marge

(AOF) - Air Liquide (+2,92% à 177,82 euros) caracole en tête du CAC40 et a atteint un plus haut historique après un nouveau relèvement de ses objectifs de marge. Le groupe spécialiste des gaz industriels vise désormais une hausse totale de 460 points de base de sa marge opérationnelle hors effet énergie sur 5 ans (2022-2026). L'ambition initiale communiquée en mars 2022 était d'une hausse de 160 points de base sur 4 ans de 2022 à 2025. Elle a déjà été doublée en février 2024 à + 320 points de base.

Non seulement le groupe est en avance sur plan Advance (2022-2025), mais il dispose d'un " réservoir de croissance record " après la signature de projets majeurs en 2024.

Au titre de l'exercice 2024, Air Liquide a publié un résultat net part du groupe de 3,30 milliards d'euros, en hausse de 7,4% et un résultat opérationnel courant de 5,39 milliards d'euros, en croissance de 6,4%. Sa marge opérationnelle a augmenté de 150 points de base 19,9%. Hors énergie, elle a progressé de 110 points de base – ce qui représente une amélioration record.

Le chiffre d'affaires du spécialiste des gaz industriels atteint 27,05 milliards d'euros, en recul de 2% en données publiées. Il a cependant augmenté de 2,6% en données comparables.

Hausse de 13,7% du dividende

"En 2024, notre groupe a réalisé une performance très solide, marquée notamment par une amélioration record de notre marge opérationnelle hors effet énergie ainsi qu'une croissance de nos ventes à données comparables, et ce, dans un contexte macroéconomique atone", a déclaré François Jackow, directeur général du groupe.

Confiant dans ses perspectives, Air Liquide propose le versement d'un dividende de 3,30 euros par action, en croissance de 13,7%.

Stifel reste à Conserver sur le titre avec un objectif de 176 euros, soulignant la vigueur du flux de liquidités de 6,5 milliards d'euros (24% du chiffre d'affaires) et la progression notable du dividende, de 13,7% sur un an à 3,30 euros.

En 2025, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 29,9 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,5 %, marchés globaux et technologies pour 3 % puis ingénierie et construction ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier, présidant le conseil de 12 administrateurs (14 après l’AG de mai 2023), François Jackow étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires

- simplification de l’organisation depuis septembre: création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques, gestion active des prix, optimisation du portefeuille d’activités (cessions en Afrique) et efficacité industrielles avec fort impact positif sur la marge opérationnelle

- innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés - expertise data, IoT, molécules ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (après la stabilité des émissions depuis 2021, début de la réduction en absolu) et 2035 (recul de 33 % par vs 2015), par le biais de : captage, stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone, 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène, participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec TotalEnergies de TEAL Mobility , futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène (100 stations pour poids lourds, émissions récurrentes d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs :

- via les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 % ;

- avec un portefeuille de projets en cours d’exécution de 4,2 Mds€, dont + 40 % dans la transition énergétique, 35 % dans l’électronique ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains à la transition énergétique et lancement aux Etats-Unis d’un projet majeur d’hydrogène bas-carbone avec ExxonMobil ;

- Bilan sain avec un retour sur fonds propres de 35 % et, à fin septembre, une dette nette ramenée à 9,6 Mds€, une capacité d’autofinancement de 1,58 Mds€.

Défis

- Impact négatif du recul des prix de l’énergie et des parités de changes, notamment l’euro/peso argentin ;

- Réalisation aux Etats-Unis avec ExxonMobil du projet majeur d’hydrogène bas-carbone ;

- Après un effritement de 0,7 % des revenus au 3ème semestre, perspectives 2024 inchangées : contribution aux ventes de 270 à 290 M€ du démarrage des nouveaux sites et croissance de la marge opérationnelle et du résultat net courant ;

- Plan Advance 2025: hausse annuelle de 5-6 % des revenus, doublement de l’amélioration de la charge opérationnelle et 16 Mds€ d’investissements 2025 ;

- Dividende 2024 de 3,20€ et attribution d’actions gratuites (1 pour 10 détenues).