La valeur boursière de Nvidia approche le record de 5 000 milliards de dollars

par Noel Randewich

Nvidia NVDA.O était sur le point de devenir la première entreprise valant 5 000 milliards de dollars mardi après que le grand fabricant de puces a déclaré qu'il avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses processeurs d'intelligence artificielle et qu'il allait construire sept nouveaux supercalculateurs pour le département américain de l'énergie. L'action de Nvidia a clôturé en hausse de près de 5 %, ajoutant plus de 230 milliards de dollars à sa valeur de marché, ce qui porte sa valeur totale à 4 890 milliards de dollars, après avoir brièvement atteint 4 940 milliards de dollars. Le directeur général Jensen Huang a commencé son discours liminaire lors d'une conférence de développeurs dans la capitale américaine mardi en faisant l'éloge de la politique du président américain Donald Trump tout en annonçant de nouveaux produits et accords. Nvidia est au cœur du déploiement mondial de l'IA et conclut des accords tout en naviguant dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui pourrait déterminer quelle technologie des deux pays est la plus utilisée dans le monde. L'action de la société de Santa Clara, en Californie, a bondi de 50 % en 2025. Sa capitalisation boursière a dépassé les 4 000 milliards de dollars pour la première fois en juillet. Microsoft MSFT.O , la deuxième entreprise la plus précieuse au monde, a augmenté de 2 %, portant sa capitalisation boursière à 4 030 milliards de dollars. La société et OpenAI ont annoncé un accord de restructuration qui permet au fabricant de ChatGPT de s'éloigner de ses racines non lucratives et de s'introduire en bourse.

Les superordinateurs que Nvidia construit pour le département de l'énergie aideront en partie les États-Unis à maintenir et à développer leur arsenal d'armes nucléaires. Le plus grand des superordinateurs sera construit avec Oracle

ORCL.O et contiendra 100 000 puces d'intelligence artificielle haut de gamme Blackwell de Nvidia.