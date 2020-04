Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie resserre son dispositif contre l'épidémie de coronavirus Reuters • 03/04/2020 à 20:08









ISTANBUL, 3 avril (Reuters) - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a ordonné vendredi le confinement des jeunes gens de moins de 20 ans et le port obligatoire du masque dans les lieux fréquentés comme les épiceries pour contenir l'épidémie de coronavirus. Aucun véhicule ne sera en outre autorisé à entrer ou sortir d'une trentaine de grandes villes, dont Istanbul et Ankara, à l'exception des déplacements essentiels, pour une période de quinze jours susceptible d'être prolongée. Le mois dernier, les autorités turques avaient ordonné le confinement des plus de 65 ans et des malades chroniques. Le confinement des moins de 20 ans entrera en vigueur ce vendredi à minuit. Si ces règles sont respectées, le pays sera en mesure de contrôler l'épidémie, a ajouté Erdogan, soulignant que le retour à une vie normale dépendait du comportement des 83 millions de Turcs. Le président turc s'exprimait alors que la Turquie a enregistré 69 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total de l'épidémie à 425 morts pour 20.921 cas confirmés, en hausse de 15%, selon les statistiques fournies par son ministre de la Santé, Fahrettin Koca. (Ezgi Erkoyun et Tuvan Gumrukcu version française Henri-Pierre André)

