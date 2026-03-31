La Tunisie reçoit des offres pour un appel d'offres de 100 000 tonnes de blé tendre, selon les négociants

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* Ajoute d'autres offres, détails

(Ajoute d'autres offres de prix, détails)

Le prix le plus bas proposé dans l'appel d'offres international de l'agence nationale des céréales de Tunisie, mardi, pour l'achat d'environ 100 000 tonnes de blé tendre, a été estimé à 274,73 dollars la tonne, coût et fret (c&f) inclus, ont déclaré les négociants européens.

L'offre de blé la plus basse aurait été soumise par la maison de commerce bulgare Buildcom pour 25 000 tonnes, ont-ils précisé.

Les offres sont encore à l'étude et aucun achat n'a encore été signalé. L'offre la plus basse n'est pas toujours acceptée si les conditions qui y sont attachées sont considérées comme peu attrayantes.

Le blé est recherché en quatre lots de 25 000 tonnes. L'expédition est demandée entre le 5 mai et le 10 juin, en fonction de l'origine fournie.

Buildcom a également proposé un autre lot de 25 000 tonnes à 275,74 dollars la tonne c&f.

Les autres offres les plus basses ont été estimées à 275,86 dollars la tonne c&f, proposées séparément par Cargill et Bunge pour la totalité des 100 000 tonnes. La maison de commerce Casillo a offert 25 000 tonnes à 275,49 dollars la tonne c&f.

Lors de son dernier appel d'offres pour le blé tendre , le 6 mars, l'agence nationale tunisienne des céréales a acheté environ 100 000 tonnes au prix le plus bas de 271,69 dollars la tonne c&f. Les prix du blé ont augmenté au cours des dernières semaines en raison de la hausse des marchés des matières premières due à la guerre contre l'Iran.