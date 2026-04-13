La thérapie d'Allogene contre le cancer du sang réduit le risque de rechute du cancer dans une étude de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 11) par Sneha S K

Allogene Therapeutics ALLO.O a déclaré lundi que les données provisoires d'une étude de stade intermédiaire montraient que sa thérapie CAR-T expérimentale sur étagère réduisait le risque de rechute du cancer chez les patients atteints d'un cancer du sang.

Les actions d'Allogene ont bondi de 55,2 % à 4,19 $ dans les premiers échanges.

La société teste sa thérapie CAR-T allogénique, ou sur étagère, cema-cel, chez 24 patients atteints d'un cancer du sang et présentant encore un petit nombre de cellules cancéreuses détectables après une première série de traitements standard.

Les résultats intermédiaires ont montré que 58,3 % des patients ayant reçu le cema-cel, soit sept sur douze, n'avaient plus de cellules cancéreuses détectables selon des tests très sensibles, contre 16,7 %, soit deux sur douze, dans le groupe d'observation.

Allogene a fixé un seuil de réussite d'environ 30 points de pourcentage. La société a déclaré que les données provisoires confirment le potentiel du cema-cel en tant que nouvelle stratégie pour traiter les patients à haut risque à la fin du traitement de première ligne.

Le profil d'innocuité de Cema-cel est exceptionnel et renforce le potentiel de l'étude à transformer le paradigme du traitement et à étendre la thérapie CAR-T sur étagère dans un cadre communautaire, a déclaré Tyler Van Buren, analyste chez TD Cowen.

La thérapie a été bien tolérée à la date de clôture des données, sans aucun effet indésirable grave.

La thérapie CAR-T, appelée cema-cel, utilise des globules blancs, en particulier des cellules T, provenant de donneurs sains. Ces cellules sont modifiées pour créer des cellules immunitaires qui combattent le cancer.

Contrairement aux thérapies CAR-T approuvées, qui utilisent les propres cellules immunitaires du patient et nécessitent des semaines pour être collectées, modifiées et réinfusées, cema-cel utilise des cellules T de donneurs sains et est pré-fabriqué pour une utilisation plus rapide.

Les résultats "suggèrent qu'un CAR T sur étagère pourrait être en mesure d'intervenir pendant cette fenêtre importante avant la rechute clinique pour éliminer la maladie résiduelle et rendre possible une intervention plus précoce dans la pratique clinique de routine", a déclaré Zachary Roberts, directeur médical d'Allogene.

Selon Roger Song, analyste chez Jefferies, Cema-cel pourrait valoir environ 3 milliards de dollars.

L'étude de phase intermédiaire en cours devrait recruter environ 220 patients et s'achever à la fin de 2027.