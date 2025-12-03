La thérapie cellulaire de Capricor contre les troubles musculaires réussit dans une étude de phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2-3)

Capricor Therapeutics CAPR.O a déclaré mercredi que sa thérapie cellulaire pour une affection cardiaque liée à une maladie musculaire rare avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée, plusieurs mois après que les autorités réglementaires américaines aient rejeté sa demande d'approbation initiale .

La thérapie, appelée deramiocel, a ralenti la progression de la faiblesse musculaire et a contribué à préserver la fonction cardiaque chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique rare qui provoque une dégénérescence musculaire et est souvent fatale au début de l'âge adulte.

Au début de l'année, la Food and Drug Administration des États-Unis a refusé d'approuver le deramiocel, déclarant que le traitement ne répondait pas aux exigences d'efficacité et demandant des données supplémentaires. Capricor a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les nouveaux résultats pour répondre à la "lettre de réponse complète" de l'agence.

Les actions de la société ont été suspendues avant la mise sur le marché.