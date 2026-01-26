La tempête hivernale s'abat sur une grande partie des États-Unis sous forme de neige, de glace et de froid arctique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Plus d'un million de clients privés d'électricité dans 8 États du Sud

*

Déclarations d'urgence fédérales approuvées dans au moins 12 États

*

Plus de 10 000 vols annulés par les compagnies aériennes américaines

*

Un froid glacial s'étend des plaines à la Nouvelle-Angleterre

(Mise à jour avec les derniers détails des services météorologiques, les perturbations des vols et les pannes d'électricité) par Blake Brittain et Steve Gorman

Une puissante tempête hivernale américaine a répandu un mélange paralysant de neige lourde, de grésil et de pluie verglaçante de la vallée de l'Ohio et du centre du Sud à la Nouvelle-Angleterre dimanche, aggravé par le froid glacial de l'Arctique qui s'est emparé d'une grande partie du pays à l'est des Rocheuses.

Des avis de tempête hivernale ont été émis pour la majeure partie du tiers oriental des États-Unis, couvrant 118 millions de personnes, alors que le gel profond a mis à rude épreuve les réserves d'énergie dans certaines régions et que le service météorologique national a prévu des perturbations généralisées et prolongées des déplacements.

Environ 157 millions d'Américains ont été invités à s'emmitoufler pour lutter contre un froid allant de températures négatives le long de la frontière canadienne à des températures inférieures au point de congélation dans le sud du pays, jusqu'au golfe du Mexique.

Le souffle de l'Arctique s'est accompagné de rafales qui ont fait chuter le refroidissement éolien - une mesure de la sensation de froid basée sur le taux de perte de chaleur du corps - jusqu'à moins 50 degrés Fahrenheit dans les plaines du nord.

NEIGE ÉPAISSE, GLACE ÉPAISSE

Certaines des chutes de neige les plus importantes, jusqu'à un pied ou plus depuis que la tempête s'est développée vendredi, ont été mesurées dimanche dans certaines parties du Colorado, de l'Illinois, de l'Indiana, du Missouri, du New Jersey, de New York et de la Pennsylvanie.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu'elle avait mobilisé des troupes de la Garde nationale dans la ville de New York, à Long Island et dans la vallée de l'Hudson afin de contribuer à la réponse d'urgence de l'État face à la tempête.

L'assaut de la neige, de la glace et des vents a particulièrement touché le transport aérien, les principales compagnies aériennes ayant été contraintes d'annuler plus de 11 000 vols américains prévus pour dimanche, selon le service de suivi de l'industrie FlightAware.com.

L'aéroport national Ronald Reagan, situé dans le nord de la Virginie, de l'autre côté de la rivière Potomac, a été complètement fermé.

Les aéroports desservant d'autres grandes zones métropolitaines, notamment New York, Philadelphie et Charlotte, en Caroline du Nord, ont vu au moins 80 % de leurs vols de dimanche annulés, selon les données de FlightAware.

Les coupures de courant ont été généralisées dans le Sud, où les pluies verglaçantes ont déposé des couches de glace d'un centimètre d'épaisseur, renversant des branches d'arbres et des lignes de transport d'électricité.

Plus d'un million de foyers et d'entreprises dans huit États, du Texas aux Carolines, étaient privés d'électricité au plus fort de la tempête dimanche, selon les données des services publics publiées en ligne. Le Tennessee a été le plus touché par les coupures d'électricité, représentant environ un tiers de l'ensemble des pannes.

Plus de 959 000 clients étaient toujours privés d'électricité à 19 h 05 EST (0005 GMT), selon PowerOutage.us.

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS DÉCLARENT DES SITUATIONS D'URGENCE

Dans certaines régions du centre du littoral atlantique, les fortes chutes de neige du début de journée ont fait place à du grésil et à de la pluie verglaçante, rendant les conditions de conduite encore plus dangereuses et compliquant le travail des équipes chargées de dégager les routes en toute sécurité.

Le service météorologique a signalé l'accumulation de verglas sur les parties intérieures de la côte Est, jusqu'à Atlanta au sud, alors que le système de basse pression à l'origine de la tempête se déplaçait dans les Appalaches.

Qualifiant la tempête d'"historique", le président Donald Trump a approuvé samedi des déclarations fédérales d'urgence pour une douzaine d'États, principalement dans le centre du Sud. Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré des urgences météorologiques samedi.

Le ministère de l'énergie a publié samedi une ordonnance d'urgence autorisant le Conseil de fiabilité électrique du Texas à déployer des ressources de production de secours dans les centres de données et d'autres installations importantes, afin de limiter les pannes d'électricité dans l'État.

Dimanche, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant l'opérateur de réseau PJM Interconnection à faire fonctionner des "ressources spécifiques" dans la région du centre du littoral atlantique, sans tenir compte des limites imposées par les lois de l'État ou les permis environnementaux.

Alors que le système de tempête devrait s'éloigner de la côte est pour se diriger vers l'Atlantique lundi, l'air arctique devrait s'engouffrer derrière lui, prolongeant le froid glacial et les conditions de glace au cours des prochains jours, a indiqué le service météorologique.

"La situation avec cette tempête est assez unique, simplement parce qu'elle va rester froide pendant un certain temps", a déclaré la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, lors de l'émission "Fox News Sunday Briefing". "La glace qui est tombée va maintenir les lignes électriques lourdes, même si elles ne sont pas tombées immédiatement."