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La taxe sur les milliardaires en Californie a le soutien nécessaire pour un référendum
information fournie par AFP 27/04/2026 à 22:39

Des partisans de la taxe sur les milliadaires pour financer le système de santé en Californie, lors d'une conférence de presse à Los Angeles, le 27 avril 2026 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Des partisans de la taxe sur les milliadaires pour financer le système de santé en Californie, lors d'une conférence de presse à Los Angeles, le 27 avril 2026 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Un projet de taxe sur les milliardaires pour financer le système de santé en Californie a recueilli assez de signatures pour permettre l'organisation d'un référendum en novembre, a annoncé le syndicat américain à l'initiative de cette mesure.

"La plupart des Californiens et des milliardaires reconnaissent à quel point cette proposition est raisonnable et nécessaire", a estimé Suzanne Jimenez, une responsable du syndicat des personnels de santé (SEIU-UHW), dans un communiqué publié dimanche soir.

La proposition a recueilli 1,5 million de signatures, soit quasiment deux fois plus que nécessaire pour organiser un référendum.

Avec cette taxe, les milliardaires californiens seraient taxés à hauteur de 5% de leur patrimoine.

L'essentiel (90%) des dizaines de milliards de dollars de recettes générées serviraient à financer le système de santé, pour compenser les énormes coupes fédérales imposées par la vaste loi budgétaire de Donald Trump.

Cette idée de taxe a beau être ponctuelle, elle fait polémique aux Etats-Unis.

Ses opposants craignent que cela effraie la Silicon Valley et provoque un exode des ultra-riches, ce qui grèverait les recettes fiscales. La Californie concentre plus de 250 milliardaires, soit plus que n'importe quel autre Etat américain.

Le sénateur américain Bernie Sanders, lors du lancement de la campagne pour la loi sur la taxation des milliardaires pour financer le système de santé en Californie, le 18 février 2026 à Los Angeles ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le sénateur américain Bernie Sanders, lors du lancement de la campagne pour la loi sur la taxation des milliardaires pour financer le système de santé en Californie, le 18 février 2026 à Los Angeles ( AFP / Patrick T. Fallon )

La gauche américaine est fracturée sur ce sujet. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom, dont le mandat se termine en novembre, y est défavorable. A l'inverse, Bernie Sanders, ex-candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle, soutient la mesure.

Les milieux des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle (IA) commencent à financer des campagnes publicitaires à son encontre.

Selon la presse américaine, certains entrepreneurs célèbres comme Larry Page, le co-fondateur de Google, Larry Ellison, celui d'Oracle, ou Peter Thiel, celui de Palantir, ont pris des mesures pour réduire leurs liens avec la Californie.

"Un tout petit groupe de milliardaires parmi les plus controversés de la planète a tenté d'empêcher les Californiens de sauver leurs services d'urgence et leurs hôpitaux locaux — mais notre décompte actuel des signatures prouve que les professionnels de santé de première ligne parviendront à soumettre cette proposition de bon sens au vote des électeurs", a ajouté Mme Jimenez, la syndicaliste.

Face aux inégalités de patrimoine qui s'accentuent dans le monde, l'imposition des ultra-riches est de plus en plus débattue ces dernières années.

En 2024, le Brésil a mis l'idée d'une taxe sur les milliardaires à l'agenda du G20 lorsqu'il a accueilli le sommet.

En France, la taxe Zucman, qui proposait d'imposer les contribuables dont la fortune dépasse 100 millions d'euros à hauteur de 2% de leur patrimoine, a été rejetée par le Parlement l'an dernier.

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3 commentaires

  • 27 avril 23:00

    En France on soigne gratis le monde entier, venez !! lol

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