La taskforce sur les standards en matière d'information sur le capital naturel dévoilée

(NEWSManagers.com) - La composition des membres du groupe de travail sur les standards en matière d' information financière liée au capital naturel (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures ou TNFD), lancé en juin dernier, a été dévoilée ce jeudi. Trente experts ont été initialement sélectionnés afin de plancher au cours des deux prochaines années sur les futurs standards d'information financière en matière de capital naturel.

Un premier projet de standards devrait circuler dès début 2022 afin d'être testé puis d'être affiné dans le courant de 2022. Le cadre final devrait être publié vers la fin de l'année 2023. Les 30 membres ont été sélectionnés " pour le secteur dans lequel ils évoluent, la zone géographique qu'ils couvrent et leur expertise individuelle couvrant la nature et la finance " .

Parmi les membres du groupe de travail, côté institutions financières, on retrouve notamment des représentants de BlackRock, HSBC, Axa, BNP Paribas, Mirova, Bank of America, AP7 et Swiss Re. Les entreprises ne sont pas en reste puisque des représentants de Nestlé, Tata Steel, GlaxoSmithKline ou encore Anglo American figurent parmi les membres. Deloitte, EY, KPMG, PWC, S&P Global, Moody's et une représentante de la Bourse de Singapour en font également partie.

Les membres, dont le nombre pourra monter à 35, participeront à au moins un des cinq sous-groupes de travail mis en place. Le premier groupe s'occupera de définir les risques liés à la nature, le deuxième traitera de la disponibilité des données, le troisième s'intéressera aux métriques et aux standards. Enfin, les quatrième et cinquième groupes se chargeront respectivement de développer une première version du cadre de standards et de la phase de test et d'intégration de ces standards.