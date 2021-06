La table de négociation pour les gérants Exoé se rapproche de Bourse Direct

(NEWSManagers.com) - Bourse Direct est entré la semaine dernière en discussion exclusive pour l' acquisition d' une participation majoritaire de 80% dans le capital de la société Exoé. Cette dernière compte 15 salariés et commercialise une table de négociation pour les sociétés de gestion depuis 2006.

Bourse Direct explique être entré en négociations en vue de " compléter son offre de service pour une clientèle d' investisseurs institutionnels, en partenariat avec les fondateurs de cette société" .

Bourse Direct et Exoé prévoient de déployer " ensemble" une offre de service intégrée, à destination des professionnels de la gestion d' actifs et proposer une table de négociation externe, une diversité de places de négociations basée sur les systèmes de routage d' ordres de Bourse Direct et une offre de tenue de comptes- conservation complète.

" Bourse Direct et Exoé seront donc en mesure de proposer un service unique et indépendant comprenant les meilleurs conditions d' exécution au meilleur prix, un service de back-office sur mesure et la mise à disposition des reportings couvrant les besoins réglementaires des sociétés de gestion" , assurent les deux sociétés dans un communiqué.