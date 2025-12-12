La Suisse va réduire sa commande d'avions de combat F-35 auprès des États-Unis en raison de l'augmentation des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Suisse limitera ses achats de F-35 au budget initial

La porte reste ouverte pour atteindre plus tard l'objectif initial de 36 avions de combat

Possibilité d'augmenter encore le nombre d'avions de combat suisses

La Suisse a déclaré vendredi qu'elle réduirait le nombre d'avions de combat Lockheed Martin

LMT.N F-35A Lightning II qu'elle achète aux Etats-Unis afin de pouvoir respecter le plan budgétaire initial après l'augmentation du coût de la commande.

Berne a choisi le F-35A comme avion de combat de la prochaine génération en 2021 pour ce qu'elle considérait comme un prix fixe de 6 milliards de francs suisses (7,54 milliards de dollars) pour 36 avions. Les États-Unis ont par la suite déclaré que cette somme était un malentendu.

À la suite d'une réunion du cabinet, le gouvernement a déclaré qu'il avait chargé le ministère de la défense d'acheter le plus grand nombre possible de F-35A dans le cadre du budget de 6 milliards de francs suisses pour les nouveaux avions à réaction qui a été approuvé de justesse par le public lors d'un référendum en 2020.

"En raison de dépassements de coûts prévisibles, le maintien du nombre initialement prévu de 36 F-35A n'est pas financièrement réalisable", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Néanmoins, le gouvernement a déclaré qu'en attendant d'examiner si d'autres mesures sont nécessaires pour renforcer les capacités de défense de la Suisse, le cabinet pourrait prendre une décision qui lui permettrait éventuellement d'atteindre l'objectif initial de 36.

Cet été, le gouvernement suisse a réaffirmé son engagement à acheter les jets, même après que les États-Unis ont imposé des droits de douane de 39 % sur les exportations de biens suisses. À la suite d'un accord conclu le mois dernier, la Suisse a déclaré mercredi que ces droits de douane avaient été ramenés à 15 %.

Le gouvernement a également déclaré que, compte tenu de l'évolution de la situation en matière de sécurité, le ministère de la Défense prendrait des mesures pour moderniser les défenses aériennes de la Suisse dans le cadre d'un plan qui prévoyait que le pays aurait besoin de 55 à 70 avions de combat modernes.

Cette augmentation potentielle du nombre d'avions en plus de l'achat du F-35A sera examinée indépendamment du type d'avion, a déclaré le gouvernement.