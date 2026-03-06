La Suisse revoit à la baisse sa commande de F-35 de Lockheed Martin
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:09
Le Conseil fédéral suisse annonce renoncer à l'objectif initial d'acquérir 36 avions de combat F-35A dans le cadre du programme de modernisation de l'armée de l'air. Afin de respecter le plafond budgétaire approuvé par les électeurs, le gouvernement prévoit désormais d'acheter le nombre maximal d'appareils possible dans l'enveloppe autorisée.
Le Parlement avait validé en 2019 un financement maximal de 6 milliards de francs suisses, indexé depuis à 6,429 milliards CHF fin 2025. Pour couvrir la hausse des coûts liée notamment à l'inflation et au prix des matières premières, l'exécutif prévoit de demander un crédit additionnel de 394 millions de francs suisses (CHF), venant compléter le crédit d'engagement déjà approuvé de 6,035 milliards CHF.
Selon les estimations actuelles du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), cette enveloppe permettrait l'acquisition d'environ 30 appareils. Le nombre exact dépendra toutefois des contrats que le gouvernement américain conclura avec les industriels pour les prochains lots de production.
Le Conseil fédéral a écarté la possibilité de solliciter un crédit supplémentaire d'environ 1,1 milliard CHF qui aurait permis d'atteindre les 36 avions initialement prévus, invoquant des raisons de politique budgétaire. Il souligne toutefois qu'une flotte plus réduite pourrait limiter les capacités opérationnelles de la Suisse en cas de tensions ou de conflit.
Malgré cette annonce, le titre Lockheed Martin progresse de 1,5% à Wall Street.
Par ailleurs, le gouvernement helvétique a indiqué qu'il comptait renforcer la protection contre les frappes à distance et réduire sa dépendance à une seule chaîne d'approvisionnement, après l'annonce de retards importants dans la livraison du système Patriot.
Le Conseil fédéral annonce examiner l'acquisition d'un système supplémentaire de défense aérienne sol-air de longue portée afin de renforcer la protection du territoire. Cette décision intervient dans un contexte de dégradation de la sécurité en Europe et de montée des menaces liées aux missiles à distance et aux drones.
La livraison des 5 unités du système Patriot, déjà commandées, a été repoussée de 4 à 5 ans après la décision des États-Unis de prioriser le soutien à l'Ukraine. Ce report pourrait également entraîner des surcoûts significatifs.
Face à cette situation, le gouvernement maintient l'achat du Patriot mais a chargé le VBS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports) d'étudier l'acquisition d'un second système, de préférence produit en Europe. L'objectif est de diversifier les fournisseurs et de sécuriser les capacités de défense.
