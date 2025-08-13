La Suisse confirme son achat de F-35A de Lockheed Martin malgré un coût incertain information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 15:50









(Zonebourse.com) - La Suisse annonce maintenir l'acquisition de 36 chasseurs F-35A Lightning II de Lockheed Martin, malgré l'absence de prix fixe garanti, a rapporté Reuters.



Initialement estimé à environ 6 milliards de francs suisses (7,47 milliards de dollars) lors de la sélection en 2021, le coût pourrait augmenter de 650 MEUR à 1,3 MdEUR en raison de l'inflation, de la hausse des matières premières et des nouveaux tarifs douaniers américains.



Le gouvernement helvète précise que les discussions avec Washington n'ont pas permis d'éviter ces risques de surcoût.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 436,000 USD NYSE +1,03%