La Suisse confirme son achat de F-35A de Lockheed Martin malgré un coût incertain
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 15:50
Initialement estimé à environ 6 milliards de francs suisses (7,47 milliards de dollars) lors de la sélection en 2021, le coût pourrait augmenter de 650 MEUR à 1,3 MdEUR en raison de l'inflation, de la hausse des matières premières et des nouveaux tarifs douaniers américains.
Le gouvernement helvète précise que les discussions avec Washington n'ont pas permis d'éviter ces risques de surcoût.
Valeurs associées
|436,000 USD
|NYSE
|+1,03%
