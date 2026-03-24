La succession de Mike Lynch se voit refuser l'autorisation de faire appel dans l'affaire HP-Autonomy au Royaume-Uni

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(Ajout de détails à partir du paragraphe 4)

La succession du défunt magnat britannique de la technologie Mike Lynch s'est vu refuser mardi l'autorisation de faire appel d'une décision de la Haute Cour de Londres selon laquelle il était responsable vis-à-vis de Hewlett Packard Enterprise HPE.N de l'acquisition de sa société Autonomy.

Le géant technologique américain Hewlett Packard tente de récupérer les pertes liées à l'acquisition d'Autonomy en 2011 pour 11,1 milliards de dollars auprès de la succession de M. Lynch, décédé en 2024 dans le naufrage de son luxueux yacht au large de la Sicile.

HP a accusé M. Lynch et l'ancien directeur financier d'Autonomy, Sushovan Hussain, d'avoir gonflé la valeur de l'entreprise avant le rachat. HP a réduit la valeur d'Autonomy de 8,8 milliards de dollars dans l'année qui a suivi l'achat.

En 2022, la Haute Cour a jugé que Lynch et Hussain étaient responsables de l'opération vis-à-vis de HP, bien qu'un juge ait déclaré que HP obtiendrait beaucoup moins que les 5 milliards de dollars demandés à l'origine.

Les avocats de la succession de M. Lynch ont demandé l'autorisation de faire appel de la décision de la Haute Cour sur la responsabilité et de certaines parties d'une décision ultérieure sur les dommages-intérêts, mais cette demande a été rejetée. Mais la succession peut s'adresser directement à la Cour d'appel.

HP s'est félicité de la décision de mardi, qui, selon un communiqué, "nous rapproche encore un peu plus de la résolution du litige".

La Haute Cour a statué l'année dernière que HP avait subi des pertes de près de 698 millions de livres - un peu plus d'un milliard de dollars aux taux de change de 2011 - car elle aurait payé un prix inférieur pour Autonomy si elle avait connu sa "véritable situation financière".

HP a également droit à des intérêts sur ses pertes jusqu'en mai 2023, qui devraient se chiffrer en centaines de millions de dollars.

M. Lynch, autrefois considéré comme la réponse britannique à Bill Gates, a toujours clamé son innocence et reproché à HP de ne pas avoir intégré Autonomy. Il a été blanchi des accusations criminelles qui pesaient sur lui aux États-Unis en juin 2024.

Lynch, 59 ans, est décédé en août lorsque son yacht a coulé au large de la Sicile pendant les vacances organisées pour célébrer son acquittement. Sa fille Hannah, âgée de 18 ans, est également décédée dans l'accident.