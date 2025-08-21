La startup Nuro, spécialisée dans la conduite autonome, évaluée à 6 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de table

La startup Nuro, spécialisée dans les véhicules à conduite autonome, a clôturé jeudi son dernier tour de table, levant 203 millions de dollars à une valorisation de 6 milliards de dollars auprès de nouveaux investisseurs, Uber

UBER.N et Nvidia NVDA.O , ainsi que de bailleurs de fonds habituels.

La dernière tranche de 97 millions de dollars fait suite aux 106 millions de dollars annoncés en avril, qui comprenaient des investisseurs tels que T. Rowe Price, Fidelity et Tiger Global.

La valorisation de l'entreprise lors du dernier tour de table est inférieure aux 8,6 milliards de dollars, selon les données de Pitchbook.

De nombreuses startups qui sont devenues des licornes lors du boom des financements en 2021 lèvent aujourd'hui des capitaux à des valorisations inférieures, l'attention des investisseurs se tournant vers l'intelligence artificielle.

"Le changement reflète les conditions générales du marché et c'est un bon résultat pour l'environnement de marché actuel", a déclaré un porte-parole de Nuro.

Nuro s'est efforcé de faire évoluer sa plateforme de conduite autonome et d'étendre ses partenariats commerciaux.

Fondée en 2016, Nuro a pivoté des robots de livraison aux licences de sa technologie Nuro Driver pour une utilisation dans les robotsaxis, les flottes commerciales et les véhicules personnels.

Nuro s'est associé au fabricant de véhicules électriques Lucid LCID.O et à Uber pour lancer un service mondial de robotaxis. Uber prévoit de déployer plus de 20 000 SUV Lucid Gravity équipés du système de Nuro sur des dizaines de marchés pendant six ans à partir de 2026.