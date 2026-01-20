La startup indienne d'IA Emergent lève 70 millions de dollars dans un tour de table mené par SoftBank et Khosla Ventures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Haripriya Suresh

La startup indienne Emergent, créatrice d'applications logicielles, a levé 70 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par SoftBank Vision Fund 9984.T et Khosla Ventures, a annoncé la société mardi.

La série B intervient quatre mois après la levée de fonds de 23 millions de dollars de la série A auprès de Lightspeed Venture Partners, Prosus PRX.AS et d'autres, ainsi qu'un financement supplémentaire du Google AI Futures Fund en décembre. Prosus, Lightspeed, Together Fund et Y Combinator ont également participé à ce tour de table.

La société n'a pas divulgué l'évaluation à laquelle la série B a été levée.

SoftBank a investi pour la dernière fois dans une startup indienne il y a plus de trois ans, et n'a généralement procédé qu'à des tours de table de suivi pour conserver sa participation dans les entreprises.

Selon la société, elle compte plus de 5 millions d'utilisateurs et 50 millions de dollars de revenus annuels récurrents dans les sept mois qui ont suivi son lancement.

"Emergent est l'un des premiers à façonner la manière dont les logiciels seront créés et monétisés au cours de la prochaine décennie, et pas seulement au cours du prochain cycle de production, et ses utilisateurs sont prompts à partager leur succès", a déclaré Vinod Khosla, fondateur de Khosla Ventures.

Le cofondateur et directeur général d'Emergent, Mukund Jha, qui a fondé la société de livraison hyperlocale et de commerce rapide Dunzo, aujourd'hui disparue, a déclaré à Reuters que la startup souhaitait utiliser les fonds pour développer ses équipes de recherche et d'ingénierie à San Francisco et à Bengaluru, et pour créer davantage de produits.

"Une grande partie de l'investissement sera consacrée à la construction et à l'amélioration de nos produits, ainsi qu'à l'avancement de nos recherches sur les agents de codage", a déclaré M. Jha.

La startup suscite l'intérêt de personnes qui souhaitent créer une entreprise à partir d'applications, a-t-il déclaré, ajoutant que la "démocratisation de la création de logiciels" allait être une "tendance massive".