La startup Grow Therapy, spécialisée dans la santé mentale, évaluée à 3 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds

Grow Therapy, soutenue parSequoia Capital, a levé 150 millions de dollars de nouveaux fonds, ce qui valorise la startup de santé mentale à 3 milliards de dollars, a-t-on appris mardi.

La série D, qui porte son financement total à 328 millions de dollars, a été menée par les investisseurs existants TCV et la division Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives, auxquels se sont joints de nouveaux investisseurs, BCI et Menlo Ventures.

L'augmentation des diagnostics d'anxiété et de troubles de l'humeur chez les adolescents et les jeunes adultes a propulsé la santé mentale au premier plan ces dernières années, les enquêtes nationales américaines montrant des niveaux élevés de tristesse, de dépression et d'autres problèmes connexes chez les jeunes.

Fondée en 2020, Grow Therapy met en relation des clients avec des thérapeutes et des psychiatres agréés, et propose des thérapies en personne ou virtuelles. Elle a conclu des partenariats avec plus de 125 assureurs de santé qui, ensemble, donnent accès à 220 millions de personnes, a indiqué la société.

La startup intègre également une technologie d'intelligence artificielle dans sa plateforme.

"Depuis le lancement en février 2025, les données de Grow ont révélé que le temps de documentation du fournisseur a diminué de près de 70%, tout en dépassant la précision des notes manuelles. Nous offrons également aux clients un soutien entre les séances, comme un journal alimenté par l'IA qui incite à des exercices d'écriture réflexive", a déclaré Kristina McPherson, porte-parole de Grow Therapy, à Reuters.

L'entreprise est en concurrence avec des start-ups telles que Headway, financée par Andreessen Horowitz, et Alma, financée par Thoma Bravo, ainsi qu'avec des acteurs plus importants tels que BetterHelp, propriété de Teladoc, qui ont également levé des sommes importantes pour développer les services de santé mentale.

La société de capital-risque Sequoia a dirigé la série C de 88 millions de dollars de Grow Therapy en avril 2024.