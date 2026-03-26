La startup de technologie de défense Shield AI évaluée à 12,7 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shield AI lève 2 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table à une valeur de 12,7 milliards de dollars, alors que la startup de technologie de défense cherche à développer ses logiciels basés sur l'intelligence artificielle dans un contexte d'utilisation croissante d'outils autonomes pendant les conflits.

La startup a déclaré jeudi que la série G était dirigée par Advent International et co-dirigée par le Strategic Investment Group de JPMorganChase, avec la participation d'investisseurs existants tels que Snowpoint Ventures et Riot Ventures.

Shield AI a déclaré que les fonds gérés par Blackstone investissent 500 millions de dollars en actions privilégiées dans le cadre du financement, tout en engageant une facilité de tirage différé supplémentaire de 250 millions de dollars qui pourrait porter son investissement total à 750 millions de dollars.

L'utilisation de technologies autonomes dans le cadre des frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a stimulé la demande d'outils fabriqués par des entreprises spécialisées dans les logiciels de vol autonome.

Le logiciel Hivemind de Shield AI permet aux drones et aux avions de fonctionner dans des environnements dépourvus de GPS et a été testé sur plusieurs plateformes, notamment les avions de chasse F-16 et le système d'armes sans équipage de l'armée de l'air américaine appelé Collaborative Combat Aircraft.

Shield AI prévoit d'utiliser une partie des fonds pour acheter le fabricant de logiciels de simulation Aechelon Technology à la société de capital-investissement Sagewind Capital, a déclaré la société, sans divulguer les conditions financières de l'opération.

"L'acquisition d'Aechelon accélérera le travail que nous effectuons avec Hivemind, en particulier dans le domaine de la simulation, comme le JSE (Joint Simulation Environment) du ministère de la guerre", a déclaré Gary Steele, directeur général de Shield AI, dans un communiqué.

Le JSE est un champ de bataille virtuel haute fidélité utilisé par l'armée américaine pour tester des avions, des systèmes autonomes et des tactiques face à des menaces réalistes sur le champ de bataille.