La startup de comptabilité IA Basis lève 100 millions de dollars à une valorisation de 1,15 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pragyan Kalita

La startup Basis, spécialisée dans la comptabilité par IA, a levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table de série B qui valorise l'entreprise à 1,15 milliard de dollars, les investisseurs investissant dans des systèmes d'IA agentiques conçus pour accomplir des tâches complexes de manière autonome.

Le tour de table a été mené par la société de capital-risque Accel, avec la participation de GV, anciennement connu sous le nom de Google Ventures, de l'ancien directeur général de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, et de l'investisseur existant Khosla Ventures.

Basis gère une plateforme d'agents d'IA pour les comptables et affirme que ses systèmes apprennent les besoins spécifiques des clients et travaillent de manière indépendante sur des tâches comptables à plusieurs étapes. L'entreprise a déclaré qu'elle servait actuellement environ sept des 25 plus grands cabinets comptables des États-Unis.

Le financement par capital-risque des entreprises liées à l'intelligence artificielle a fortement augmenté ces dernières années, les startups spécialisées dans l'IA captant une part croissante de la valeur des transactions mondiales, les investisseurs pariant que la technologie transformera les industries dans le monde entier.

L'IA agentique, qui peut planifier, décider et agir de manière autonome plutôt que de simplement répondre à une demande, est devenue l'une des catégories les plus recherchées en matière de capital-risque, les investisseurs se concentrant sur les services professionnels.

"Les opérations natives d'agents poussent les startups vers une production par employé plus élevée, et dans certains cas, vers des équipes plus petites; l'impact sur les coûts peut être significatif dès le début et pourrait, à l'échelle, signifier une dynamique de marché plus compétitive", a déclaré à Reuters Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur informatique chez Running Point Capital Advisors.

Basis a déclaré que sa plateforme répondait à une pénurie de talents de longue date dans le secteur de la comptabilité, qui a eu du mal à attirer et à retenir des professionnels qualifiés au cours des dernières années.