La startup d'IA Cohere évaluée à 6,8 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, embauche une cadre de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec l'interview de Cohere) par Kritika Lamba et Krystal Hu

Lastartup canadienne Cohere, spécialisée dans l'IA, a été évaluée à 6,8 milliards de dollars à l'issue de son dernier tour de table de 500 millions de dollars, alors qu'elle cherche à accroître sa part de marché dans un secteur très concurrentiel, celui de la vente d'IA aux entreprises.

Le tour de table a été mené par Radical Ventures et Inovia Capital, avec la participation d'investisseurs existants tels que AMD Ventures, Nvidia NVDA.O , PSP Investments et Salesforce Ventures, entre autres.

Contrairement à la plupart des entreprises d'IA telles que OpenAI et Meta's META.O Llama, qui se concentrent sur de vastes modèles fondamentaux, Cohere construit des modèles d'IA spécifiques à l'entreprise.

"Le financement nous permet de nous étendre plus globalement, de nous diversifier dans différentes modalités, comme vous l'avez vu récemment avec le lancement d'un modèle de vision de commande, et de continuer à construire une IA sécurisée pour l'entreprise", a déclaré Nick Frosst, cofondateur de Cohere, lors d'une interview.

Parallèlement à la levée de fonds, Cohere a nommé Joelle Pineau, ancienne vice-présidente de la recherche en IA chez Meta

META.O , au poste de directrice de l'IA, et François Chadwick, ancien cadre chez Uber UBER.N et Shield AI, au poste de directeur financier.

Pineau, qui a travaillé chez Meta pendant huit ans et a dirigé le groupe de recherche sur l'IA fondamentale de Meta depuis 2023, est partie en mai, à un moment où le géant de la technologie investit de manière agressive et met en place une nouvelle équipe de recherche sur l'IA.

En janvier, Cohere a lancé North, un outil de type ChatGPT conçu pour aider les travailleurs du savoir à effectuer des tâches telles que la synthèse de documents.

L'entreprise a déclaré qu'elle utiliserait ce nouveau financement pour faire progresser l'IA agentique qui peut aider les entreprises et les gouvernements à fonctionner plus efficacement. Cette levée de fonds s'inscrit dans un contexte plus large de financement de l'IA , les fonds d'investissement privés et les grandes entreprises technologiques investissant dans des startups à la recherche de rendements élevés sur les produits innovants de l'IA.