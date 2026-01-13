La start-up JetZero lève 175 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B

JetZero a annoncé mardi avoir levé 175 millions de dollars lors d'un tour de table de série B, alors que la startup californienne vise à faire avancer le développement de son avion à aile mixte, conçu pour réduire la consommation de carburant.

Le dernier tour de table, dont le montant n'a pas été divulgué, a été mené par la société d'investissement B Capital, Northrop Grumman NOC.N , et les branches de capital-risque de United Airlines UAL.O , 3M MMM.N et RTX RTX.N .

Nouvelle venue dans le secteur aérospatial, la société entend tirer parti de la pénurie de nouveaux avions à réaction et des efforts déployés par l'industrie pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des vols.

Elle espère que ces nouveaux capitaux l'aideront à accélérer le développement de son prototype d'avion "Demonstrator", conçu pour améliorer l'aérodynamisme d'au moins 30 % par rapport aux avions traditionnels à tubes et à ailes.

Le prototype est en bonne voie pour effectuer son premier vol en 2027.

À ce jour, JetZero a obtenu plus d'un milliard de dollars de financement et d'engagements, y compris des subventions gouvernementales, des incitations et un soutien commercial.

L'année dernière, United Airlines a fait un investissement dans la startup qui comprenait une voie permettant à la compagnie aérienne de commander jusqu'à 100 avions et une option pour 100 avions supplémentaires.

L'année dernière, le constructeur d'avions à ailes a déclaré qu'il investirait 4,7 milliards de dollars sur une décennie dans une usine de production et un siège social en Caroline du Nord.

La startup a reçu un contrat de 235 millions de dollars de l'armée de l'air américaine en 2023 pour développer son démonstrateur, et espère entrer en service commercial au début des années 2030.