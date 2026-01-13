 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La start-up JetZero lève 175 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JetZero a annoncé mardi avoir levé 175 millions de dollars lors d'un tour de table de série B, alors que la startup californienne vise à faire avancer le développement de son avion à aile mixte, conçu pour réduire la consommation de carburant.

Le dernier tour de table, dont le montant n'a pas été divulgué, a été mené par la société d'investissement B Capital, Northrop Grumman NOC.N , et les branches de capital-risque de United Airlines UAL.O , 3M MMM.N et RTX RTX.N .

Nouvelle venue dans le secteur aérospatial, la société entend tirer parti de la pénurie de nouveaux avions à réaction et des efforts déployés par l'industrie pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des vols.

Elle espère que ces nouveaux capitaux l'aideront à accélérer le développement de son prototype d'avion "Demonstrator", conçu pour améliorer l'aérodynamisme d'au moins 30 % par rapport aux avions traditionnels à tubes et à ailes.

Le prototype est en bonne voie pour effectuer son premier vol en 2027.

À ce jour, JetZero a obtenu plus d'un milliard de dollars de financement et d'engagements, y compris des subventions gouvernementales, des incitations et un soutien commercial.

L'année dernière, United Airlines a fait un investissement dans la startup qui comprenait une voie permettant à la compagnie aérienne de commander jusqu'à 100 avions et une option pour 100 avions supplémentaires.

L'année dernière, le constructeur d'avions à ailes a déclaré qu'il investirait 4,7 milliards de dollars sur une décennie dans une usine de production et un siège social en Caroline du Nord.

La startup a reçu un contrat de 235 millions de dollars de l'armée de l'air américaine en 2023 pour développer son démonstrateur, et espère entrer en service commercial au début des années 2030.

Valeurs associées

3M
167,950 USD NYSE 0,00%
NORTHROP GRUMMAN
629,350 USD NYSE 0,00%
RTX
193,850 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
115,2700 USD NASDAQ -0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank