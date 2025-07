La start-up israélienne Noma Security lève 100 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Steven Scheer

La startup israélienne de cybersécurité Noma Security, dont la plateforme sécurise les données des entreprises et les modèles d'IA contre les agents d'IA, a déclaré jeudi avoir levé 100 millions de dollars lors d'un tour de financement privé, ce qui porte le total des fonds levés à ce jour à 132 millions de dollars.

Le secteur israélien de la cybersécurité a été actif ces derniers temps et de nombreuses startups ont levé des sommes importantes lors de tours de financement et de fusions et acquisitions. La multiplication des cyberattaques, notamment les violations de données et les ransomwares, a suscité la demande de moyens de défense plus complets et alimenté l'intérêt pour les cyberentreprises.

Mercredi, Palo Alto Networks PANW.O a annoncé qu'il rachèterait son homologue israélien CyberArk Software CYBG.F pour 25 milliards de dollars. Cette opération fait suite à l'acquisition par Alphabet GOOGL.O de la startup israélienne Wiz en mars, pour un montant de 32 milliards de dollars.

La série B de Noma Security a été menée par la société de capital-risque américaine Evolution Equity Partners, avec une participation continue de Ballistic Ventures et de la société israélienne Glilot Capital.

Ces fonds serviront à étendre les activités de Noma Security en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et à développer plus rapidement ses équipes de produits, de recherche et de développement à Tel-Aviv.

Fondée en 2023, Noma Security s'est fait connaître en novembre dernier après avoir levé 32 millions de dollars.

La société a déclaré qu'elle aidait les organisations à "identifier des millions de risques liés à l'IA et aux agents d'IA tout en hiérarchisant et en atténuant simultanément les nouvelles menaces à grande échelle." Les agents d'IA sont des systèmes d'IA qui agissent de manière autonome pour le compte d'utilisateurs ou d'organisations.