La start-up Droplet Biosciences s'associe à Nvidia pour accélérer les résultats des tests de dépistage du cancer

La société de diagnostic Droplet Biosciences a déclaré mardi qu'elle collaborait avec Nvidia
NVDA.O pour utiliser l'infrastructure d'IA du fabricant de puces afin d'accélérer les résultats des tests de cancer post-chirurgicaux.
La société a utilisé Nvidia Parabricks, une suite logicielle accélérée par GPU, pour accélérer considérablement l'analyse des données génomiques pour le séquençage de l'ADN.
* Droplet a déclaré que sa méthode peut détecter la maladie résiduelle en 24 heures en analysant le liquide lymphatique collecté après l'opération, alors qu'il faut généralement quatre à six semaines pour que les restes de tumeur apparaissent dans les tests sanguins.
* "En exploitant l'accélération de NVIDIA Parabricks, nous avons pu comprimer certaines de nos étapes les plus intensives en calcul de plus d'une journée à quelques heures seulement ", a déclaré Wendy Winckler, chief scientific officer de Droplet.
* L'entreprise affirme avoir également réalisé des bénéfices opérationnels malgré des coûts horaires plus élevés pour le calcul par GPU, ajoutant: "La réduction spectaculaire du temps d'exécution se traduit par un coût global plus faible par échantillon."
* Le délai d'exécution plus rapide permet aux patients d'obtenir les résultats alors qu'ils sont encore à l'hôpital, tout en évitant des visites supplémentaires ou de longues attentes pour les tests sanguins traditionnels, a ajouté l'entreprise.
* "Nous utilisons Parabricks pour accélérer notre analyse génomique et réduire le délai d'exécution de 10 jours à moins de 5 jours", a déclaré Zhuosheng Gu, directeur principal de l'informatique et de la R&D chez Droplet Biosciences.
* Le premier test clinique de la startup de diagnostic est un test pour le cancer de la tête et du cou HPV-négatif, validé par le Clinical Laboratory Improvement Amendments (Amendement à l'amélioration des laboratoires cliniques).
* Droplet est membre de NVIDIA Inception, un programme d'accélération de startups d'IA, et client de NVIDIA AI Enterprise.
