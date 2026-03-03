 Aller au contenu principal
La start-up Droplet Biosciences s'associe à Nvidia pour accélérer les résultats des tests de dépistage du cancer
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K

La société de diagnostic Droplet Biosciences a déclaré mardi qu'elle collaborait avec Nvidia

NVDA.O pour utiliser l'infrastructure d'IA du fabricant de puces afin d'accélérer les résultats des tests de cancer post-chirurgicaux.

La société a utilisé Nvidia Parabricks, une suite logicielle accélérée par GPU, pour accélérer considérablement l'analyse des données génomiques pour le séquençage de l'ADN.

* Droplet a déclaré que sa méthode peut détecter la maladie résiduelle en 24 heures en analysant le liquide lymphatique collecté après l'opération, alors qu'il faut généralement quatre à six semaines pour que les restes de tumeur apparaissent dans les tests sanguins.

* "En exploitant l'accélération de NVIDIA Parabricks, nous avons pu comprimer certaines de nos étapes les plus intensives en calcul de plus d'une journée à quelques heures seulement ", a déclaré Wendy Winckler, chief scientific officer de Droplet.

* L'entreprise affirme avoir également réalisé des bénéfices opérationnels malgré des coûts horaires plus élevés pour le calcul par GPU, ajoutant: "La réduction spectaculaire du temps d'exécution se traduit par un coût global plus faible par échantillon."

* Le délai d'exécution plus rapide permet aux patients d'obtenir les résultats alors qu'ils sont encore à l'hôpital, tout en évitant des visites supplémentaires ou de longues attentes pour les tests sanguins traditionnels, a ajouté l'entreprise.

* "Nous utilisons Parabricks pour accélérer notre analyse génomique et réduire le délai d'exécution de 10 jours à moins de 5 jours", a déclaré Zhuosheng Gu, directeur principal de l'informatique et de la R&D chez Droplet Biosciences.

* Le premier test clinique de la startup de diagnostic est un test pour le cancer de la tête et du cou HPV-négatif, validé par le Clinical Laboratory Improvement Amendments (Amendement à l'amélioration des laboratoires cliniques).

* Droplet est membre de NVIDIA Inception, un programme d'accélération de startups d'IA, et client de NVIDIA AI Enterprise.

