La start-up Avride, spécialisée dans les technologies autonomes, va intensifier ses essais dans le cadre du déploiement des robotsaxis d'Uber
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 18:46

Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative

Avride a déclaré jeudi qu'elle intensifiait les tests de ses véhicules à Dallas, alors que la start-up de technologie autonome se prépare à lancer des robotsaxis sur Uber UBER.N .

Les entreprises de technologie autonome ont conclu des partenariats avec des sociétés de covoiturage et de livraison pour commercialiser des livraisons de nourriture robotisées.

Avride a annoncé un partenariat plus large avec Uber en octobre de l'année dernière et ses robots de livraison ont été lancés sur la plateforme Uber Eats à Austin en novembre, avant d'être étendus à Dallas et à Jersey City.

D'ici la fin de l'année, les véhicules autonomes d'Avride rejoindront la plateforme Uber sous le nom de robotsaxis, ce qui permettra aux deux produits de la start-up de se retrouver sur la même plateforme.

"Bientôt, les utilisateurs d'Uber disposeront d'un nouveau moyen de se déplacer en ville, ce qui constitue une nouvelle étape vers l'intégration du transport autonome dans la vie quotidienne", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable de la mobilité et de la livraison autonomes chez Uber.

La flotte de robotsaxis de Dallas s'appuiera sur la plateforme de pointe IONIQ 5 EV de Hyundai Motor 005380.KS , intégrée à la technologie de conduite autonome d'Avride.

En mars dernier, Avride s'est associé à Hyundai pour développer sa flotte de robotsaxis et a signé un accord avec le constructeur automobile sud-coréen pour développer et exploiter conjointement des véhicules à conduite autonome.

La start-up a également collaboré avec la société de livraison de nourriture Grubhub pour déployer ses robots sur les campus universitaires des États-Unis.

