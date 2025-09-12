La start-up Apex franchit le cap du milliard de dollars d'évaluation, alors que la demande de systèmes de défense spatiale aux États-Unis monte en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette

Apex Space, l'une des start-ups américaines de plus en plus nombreuses à construire une chaîne de production rapide de plates-formes spatiales, a clôturé vendredi un tour de table de 200 millions de dollars qui a porté son évaluation à 1 milliard de dollars, alors que le Pentagone signale une énorme demande de systèmes de défense dans l'espace.

Le tour de table de série D de la start-up basée à Los Angeles a été mené par Interlagos, une société de capital-risque fondée par d'anciens responsables financiers de SpaceX d'Elon Musk . Les investisseurs existants comprennent Andreessen Horowitz, Point72 Ventures et 8VC.

Apex, fondée en 2022, construit des bus satellites conçus pour accueillir des charges utiles commerciales et gouvernementales, telles que des capacités d'imagerie de la Terre et des capteurs pour le suivi des missiles et la défense. L'entreprise a déclaré que son dernier tour de table permettra d'accélérer la production de vaisseaux spatiaux de 50 % et de plus que doubler la taille de ses installations de fabrication.

L'initiative de défense antimissile Golden Dome de l'administration Trump, d'une valeur de 175 milliards de dollars, annoncée cette année, a stimulé l'intérêt du secteur privé pour les constellations de satellites en orbite basse, un marché jusqu'à présent dominé par SpaceX et son réseau Starlink tentaculaire.

Des centaines d'entreprises de défense américaines ont manifesté leur intérêt pour le projet de défense antimissile, bien que les détails de l'architecture globale et le calendrier de développement restent flous.

Le concept du Dôme d'or comprend des intercepteurs spatiaux destinés à abattre des missiles balistiques avec des missiles lancés depuis l'espace, une entreprise politiquement controversée et physiquement complexe.

Dans un communiqué, Apex a déclaré que le Golden Dome faisait partie des programmes spatiaux dans lesquels son vaisseau spatial pourrait jouer un rôle, sans que l'on sache exactement à quoi ressemblerait cette participation.

La demande du Pentagone est motivée par l'intensification de la concurrence militaire et géopolitique dans l'espace entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Pékin a investi des milliards dans ses propres entreprises spatiales afin de construire des essaims de satellites similaires capables de soutenir les opérations militaires sur Terre et dans l'espace.

Aux États-Unis, la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent produire des satellites est un élément clé de la nouvelle course à la sécurité spatiale, un changement de culture dans la fabrication traditionnelle de satellites qui, depuis des décennies, est essentiellement axée sur des systèmes de grande taille et coûteux dont la construction prend des années.