La stagnation des marges d'exploitation de Marsh McLennan dans le secteur des risques et de l'assurance pèse sur l'action de la société

Le courtier en assurances Marsh McLennan MMC.N a fait Ã©tat d'une hausse de son bÃ©nÃ©fice ajustÃ© au troisiÃšme trimestre jeudi, mais la stagnation des marges d'exploitation et le ralentissement de la croissance de ses activitÃ©s d'assurance et de gestion des risques ont pesÃ© sur ses actions, qui ont chutÃ© d'environ 8 % dans les Ã©changes de l'aprÃšs-midi.

Avant la sÃ©ance, l'action de la sociÃ©tÃ© avait perdu environ 4 % en 2025.

Le ralentissement est liÃ© Ã une nouvelle baisse des taux, Ã une Ã©conomie inÃ©gale et Ã l'incertitude macroÃ©conomique qui pÃšse sur la demande des grands clients - des vents contraires qui pourraient Ã©galement peser sur la croissance de la sociÃ©tÃ© en 2026, ont dÃ©clarÃ© les analystes de William Blair.

La marge d'exploitation ajustÃ©e de l'unitÃ© de risque et d'assurance de Marsh McLennan s'est Ã©tablie Ã 24,7 % au troisiÃšme trimestre 2025, inchangÃ©e par rapport Ã l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente et infÃ©rieure aux estimations, selon une note de Jefferies.

Le chiffre d'affaires des services de risque et d'assurance s'est Ã©levÃ© Ã 3,9 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport Ã l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Toutefois, la croissance sous-jacente du segment a ralenti Ã 3 %, contre 4 % au deuxiÃšme trimestre 2025.

Les courtiers gÃ©nÃšrent des revenus par le biais de commissionsbasÃ©es sur les primes, ce qui lie Ã©troitement leurs performances aux chiffres du secteur de l'assurance.

Marsh McLennan, dont le siÃšge est Ã New York, offre ses services Ã des clients dans plus de 100 pays Ã travers quatre entreprises: Marsh, Guy Carpenter, Mercerï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ et Oliver Wymanï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿.

Toutefois, la sociÃ©tÃ© a dÃ©clarÃ© en dÃ©but de semaine qu'elle changerait de marque pour devenir Marsh Ã partir de janvier, et que les quatre entreprisesadopteraient lanouvelle marqueÃ partir de 2027, aprÃšs une pÃ©riode de transition.

Le chiffre d'affaires de la branche conseil a augmentÃ© de 9 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, ce qui a permis Ã la sociÃ©tÃ© d'enregistrer unehausse de 11 % de son chiffre d'affaires total qui s'Ã©lÃšve Ã 6,4 milliards de dollars pour la pÃ©riode de trois mois se terminant le 30 septembre.

Le bÃ©nÃ©ficenet ajustÃ©attribuable Ã Marsh McLennan s'est Ã©levÃ© Ã 911 millions de dollars, soit 1,85 dollar par action, pour le troisiÃšme trimestre, contre 825 millions de dollars, soit 1,66 dollar par action, pour la mÃªme pÃ©riode de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente.

Le bÃ©nÃ©fice net est toutefois restÃ© stable d'une annÃ©e sur l'autre.