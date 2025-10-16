 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 130,00
-0,72%
Indices
Chiffres-clés

La stagnation des marges d'exploitation de Marsh McLennan dans le secteur des risques et de l'assurance pèse sur l'action de la société
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 20:31

((Traduction automatisÃ©e par Reuters Ã  l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA gÃ©nÃ©rative, veuillez vous rÃ©fÃ©rer Ã  l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le premier paragraphe est remaniÃ©, les actions sont ajoutÃ©es et des dÃ©tails sur la marge d'exploitation sont ajoutÃ©s)

Le courtier en assurances Marsh McLennan MMC.N a fait Ã©tat d'une hausse de son bÃ©nÃ©fice ajustÃ© au troisiÃšme trimestre jeudi, mais la stagnation des marges d'exploitation et le ralentissement de la croissance de ses activitÃ©s d'assurance et de gestion des risques ont pesÃ© sur ses actions, qui ont chutÃ© d'environ 8 % dans les Ã©changes de l'aprÃšs-midi.

Avant la sÃ©ance, l'action de la sociÃ©tÃ© avait perdu environ 4 % en 2025.

Le ralentissement est liÃ© Ã  une nouvelle baisse des taux, Ã  une Ã©conomie inÃ©gale et Ã  l'incertitude macroÃ©conomique qui pÃšse sur la demande des grands clients - des vents contraires qui pourraient Ã©galement peser sur la croissance de la sociÃ©tÃ© en 2026, ont dÃ©clarÃ© les analystes de William Blair.

La marge d'exploitation ajustÃ©e de l'unitÃ© de risque et d'assurance de Marsh McLennan s'est Ã©tablie Ã  24,7 % au troisiÃšme trimestre 2025, inchangÃ©e par rapport Ã  l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente et infÃ©rieure aux estimations, selon une note de Jefferies.

Le chiffre d'affaires des services de risque et d'assurance s'est Ã©levÃ© Ã  3,9 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport Ã  l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Toutefois, la croissance sous-jacente du segment a ralenti Ã  3 %, contre 4 % au deuxiÃšme trimestre 2025.

Les courtiers gÃ©nÃšrent des revenus par le biais de commissionsbasÃ©es sur les primes, ce qui lie Ã©troitement leurs performances aux chiffres du secteur de l'assurance.

Marsh McLennan, dont le siÃšge est Ã  New York, offre ses services Ã  des clients dans plus de 100 pays Ã  travers quatre entreprises: Marsh, Guy Carpenter, Mercerï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ et Oliver Wymanï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿ï»¿.

Toutefois, la sociÃ©tÃ© a dÃ©clarÃ© en dÃ©but de semaine qu'elle changerait de marque pour devenir Marsh Ã  partir de janvier, et que les quatre entreprisesadopteraient lanouvelle marqueÃ  partir de 2027, aprÃšs une pÃ©riode de transition.

Le chiffre d'affaires de la branche conseil a augmentÃ© de 9 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, ce qui a permis Ã  la sociÃ©tÃ© d'enregistrer unehausse de 11 % de son chiffre d'affaires total qui s'Ã©lÃšve Ã  6,4 milliards de dollars pour la pÃ©riode de trois mois se terminant le 30 septembre.

Le bÃ©nÃ©ficenet ajustÃ©attribuable Ã  Marsh McLennan s'est Ã©levÃ© Ã  911 millions de dollars, soit 1,85 dollar par action, pour le troisiÃšme trimestre, contre 825 millions de dollars, soit 1,66 dollar par action, pour la mÃªme pÃ©riode de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente.

Le bÃ©nÃ©fice net est toutefois restÃ© stable d'une annÃ©e sur l'autre.

Valeurs associées

MARSH & MCLENNAN
186,770 USD NYSE -8,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank