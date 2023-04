La stagflation reste un sujet de préoccupation

L'inflation, en particulier, s'est révélée persistante et il semblait moins probable que les banques centrales cessent bientôt d'augmenter leurs taux d'intérêt. (Crédits photo : Adobe Stock - )

L'inflation et la croissance en ligne de mire cette année encore

Le risque de récession aux Etats-Unis est toujours là, mais différemment

Le rôle de la géopolitique : pourquoi tout est lié

Le spectre de la stagflation nous a fait passer un sale quart d'heure en 2022. Une croissance faible a fait stagner les bénéfices des entreprises et a fait chuter les cours des actions. L'inflation, alimentée par des pénuries d'offre, a entraîné une hausse des taux d'intérêt, ce qui a provoqué des pertes historiques pour les investisseurs en obligations. La combinaison de ces deux facteurs a donné lieu à une performance annuelle épouvantable pour la plupart des portefeuilles mixtes, composés en grande partie d'actions et d'obligations. Au moins, à la fin de l'année, on pouvait lire, par rapport à 2023, que cette constellation ne se manifesterait que dans les premiers mois de la nouvelle année sous la forme d'une faiblesse des prix des actifs. Bientôt, la récession et le pic des taux d'intérêt seraient intégrés dans les prix, et la perspective d'un environnement d'investissement à nouveau plus réjouissant s'ouvrirait.

Comme nous le savons désormais après un T1 2023 turbulent, il en a été autrement. Le surprenant rallye de soulagement - jusqu'à présent, il n'y avait aucun signe de récession, mais plutôt la perspective d'un ralentissement des hausses de taux d'intérêt par les banques centrales - a fait place dès début février à une évaluation plus sceptique.

L'inflation, en particulier, s'est révélée persistante et il semblait moins probable que les banques centrales cessent bientôt d'augmenter leurs taux d'intérêt. Après un discours du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès américain début mars, les attentes en matière de taux d'intérêt concernant la Fed ont atteint de nouveaux sommets, l'écart entre les rendements américains à deux ans et à dix ans atteignant un niveau spectaculaire de 110 points de base.

Quelques jours plus tard, les turbulences dans le secteur bancaire sont venues s'y ajouter, en partant de la Californie et en se propageant à la Suisse. Au plus tard à ce moment-là, même les sceptiques invétérés de la récession ont compris que le relèvement le plus brutal des taux d'intérêt depuis 1980 aux États-Unis ne resterait pas sans conséquences. Seulement, ces conséquences n'ont pas cherché à se frayer un chemin dans l'économie réelle par les canaux d'action traditionnels de la politique monétaire, mais sont apparues à un endroit plutôt inattendu, à savoir dans le secteur bancaire, avec les plus graves turbulences du système financier depuis 2008.

Qu'est-ce que cela nous dit ? En fait, le déroulement de l'année jusqu'à présent montre clairement que ce sont les mêmes incertitudes qu'en 2022 qui continuent de nous tourmenter. Mais sous une forme légèrement différente. Ainsi, l'effroi suscité par les taux d'inflation à deux chiffres a fait place à la difficulté de lire correctement le tableau de l'inflation de cette année (et au-delà). En effet, des taux d'inflation globale en forte baisse pourraient bientôt céder la place à des taux de base plus élevés et en baisse plus lente. Et en ce qui concerne la croissance, on se rend compte qu'un taux cible des Fed Funds d'environ 2,5% en zone restrictive entraînera très probablement une récession, mais plus tard et d'une autre manière que prévu. Mais la conclusion reste la même : ce sont les incertitudes concernant l'inflation et la croissance qui occuperont les acteurs du marché cette année encore. Le spectre de la stagflation est toujours aussi présent.

La géopolitique a un impact direct sur la croissance et l'inflation

S'il fallait le rappeler, la nouvelle réalité post-Covid nous a appris que les changements géopolitiques ont un impact direct sur les macro-variables telles que la croissance et l'inflation. Ainsi, les événements en Ukraine ont intensifié le choc inflationniste post-Covid via l'augmentation des prix de l'énergie et a ainsi contribué à une hausse plus forte des taux d'intérêt.

De même, la réouverture post-Covid des grandes économies d'Asie de l'Est a eu un impact direct sur les perspectives de croissance de notre région. Dans le moyen terme, ce sont des questions telles que l'influence des tensions géopolitiques sur le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement qui devraient influencer les perspectives de croissance et d'inflation. Sans oublier les investissements urgents dans une nouvelle architecture de sécurité face à un monde perçu comme plus menaçant, ainsi que la recherche mondiale de la neutralité climatique, qui nécessitera également d'énormes investissements.

En agissant sur les dépenses publiques, on obtient ici un canal d'action rapidement identifiable en direction des taux d'intérêt et de l'inflation d'une part, de la croissance et des bénéfices potentiels d'autre part. Il est clair que le spectre de la stagflation se sent parfaitement à l'aise dans un monde incertain, marqué par des pénuries d'offre. Pour nous, acteurs du marché des capitaux, cela signifie la perspective d'une période encore hautement intéressante, mais éprouvante.