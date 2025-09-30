La SPAC de Palihapitiya progresse avant-Bourse après une IPO élargie la semaine dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société d'acquisition de chèques en blanc American Exceptionalism Acquisition Corp

AEXA.N augmentent de 3,7 % à 11,18 $ dans les transactions de pré-marché

** Présidée par Chamath Palihapitiya, investisseur en capital-risque et donateur de Trump, la société d'acquisition à but spécifique marque le retour du "SPAC KING" de Wall Street sur le marché après plusieurs années

** AEXA a vendu 30 millions d'actions ordinaires de classe A la semaine dernière à 10 dollars chacune pour lever 300 millions de dollars dans le cadre d'une offre élargie

** Chamath a été l'un des promoteurs les plus prolifiques des SPAC en tant qu'alternative à la cotation pendant la frénésie des chèques en blanc de 2020-21, avant que l'examen réglementaire ne conduise les investisseurs à se détourner de ces véhicules

** Son nouveau SPAC vise à fusionner avec des entreprises dans les domaines de l'IA, de l'énergie, de la finance décentralisée et de la défense - les secteurs les plus alignés sur les politiques de l'administration Trump