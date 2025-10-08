La solution Wallix PAM certifiée en Allemagne et en France
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 14:20
Grâce aux accords de reconnaissance mutuelle, cette certification est également reconnue par l'ANSSI, l'autorité française de référence en la matière, renforçant ainsi sa position comme acteur stratégique de la cybersécurité européenne.
Wallix est ainsi à ce jour le seul éditeur de solutions PAM (gestion des accès à privilèges) à avoir obtenu la certification via le process du BSI, reconnue en Allemagne et en France, 'deux des marchés les plus exigeants en matière de cybersécurité'.
Valeurs associées
|26,6000 EUR
|Euronext Paris
|+5,14%
