La solution Wallix PAM certifiée en Allemagne et en France
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 14:20

Wallix gagne 4% après l'annonce par la société de solutions de cybersécurité que sa solution WALLIX PAM a obtenu la certification de sécurité à durée determinée (BSZ) du BSI, l'autorité fédérale allemande en charge de la cybersécurité.

Grâce aux accords de reconnaissance mutuelle, cette certification est également reconnue par l'ANSSI, l'autorité française de référence en la matière, renforçant ainsi sa position comme acteur stratégique de la cybersécurité européenne.

Wallix est ainsi à ce jour le seul éditeur de solutions PAM (gestion des accès à privilèges) à avoir obtenu la certification via le process du BSI, reconnue en Allemagne et en France, 'deux des marchés les plus exigeants en matière de cybersécurité'.

Valeurs associées

WALLIX GROUP
26,6000 EUR Euronext Paris +5,14%
