La société Verkada, spécialisée dans les technologies de sécurité, évaluée à 5,8 milliards de dollars en raison de l'augmentation de la demande en matière de sécurité sur le lieu de travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 8 et d'un contexte au paragraphe 9) par Prakhar Srivastava

Le fabricant de produits de sécurité Verkada a déclaré mercredi qu'il était évalué à 5,8 milliards de dollars lors de son dernier tour d'investissement mené par CapitalG, soit 1,3 milliard de dollars de plus que lors de son précédent tour d'investissement en février.

Cette nouvelle valorisation intervient alors que les entreprises augmentent leurs investissements dans les systèmes de sécurité intégrés pour protéger leur personnel et leurs installations, suite à la fusillade ciblée de Brian Thompson, cadre de UnitedHealth , à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan l'année dernière.

Verkada n'a pas divulgué le montant de la levée de fonds, mais a indiqué que la nouvelle valorisation intervient après que l'entreprise a dépassé le milliard de dollars de réservations annualisées.

Verkada, fondée en 2016 et basée à San Mateo, en Californie, fabrique des plateformes de sécurité physique alimentées par le cloud et l'IA qui consolident les caméras, le contrôle d'accès et les alarmes sur un tableau de bord central.

Elle vend des caméras de sécurité, des outils d'accès aux portes, des capteurs environnementaux et des alarmes aux entreprises, aux écoles et aux hôpitaux.

"En tant qu'entreprise en expansion, elle reçoit une prime parce que les investisseurs croient qu'elle peut se transformer en un leader de catégorie sur un marché très fragmenté", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire chez Running Point Capital Advisors.

L'entreprise a déclaré que l'investissement accélérerait ses capacités d'IA et pourrait également fournir des liquidités aux employés.

Schulman a déclaré que la violation de la caméra de Verkada, largement médiatisée, et les critiques dont elle a fait l'objet ont probablement rendu l'entreprise plus forte et plus résistante, ajoutant qu'elle a appris ses leçons à la dure.

En 2021, un petit groupe de pirates informatiques a visionné des séquences de surveillance en direct et archivées de centaines d'entreprises en obtenant un accès administratif aux caméras fournies par Verkada, a déclaré l'un des pirates à Reuters.

En février, Verkada a obtenu un financement de série E pour une valeur de 4,5 milliards de dollars .