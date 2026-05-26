La société US Oklo retenue pour possible utilisation de plutonium datant de la Guerre froide comme combustible

La société d'énergie nucléaire Oklo OKLO.N a annoncé mardi avoir été retenue par le département américain de l'Énergie pour entamer des négociations avancées sur l'utilisation de plutonium datant de la Guerre froide, une matière fissile dangereuse, en vue d'une utilisation potentielle comme combustible pour réacteurs nucléaires.

Selon des informations rapportées par Reuters l'an dernier, l'administration de Donald Trump prévoit de mettre à disposition environ 20 tonnes métriques de plutonium militaire issues d'ogives démantelées de la Guerre froide pour alimenter des réacteurs nucléaires.

Le président américain Donald Trump a signé il y a environ un an un décret ordonnant la suspension d'une grande partie du programme visant à diluer et éliminer le plutonium excédentaire, afin de le réorienter vers un usage comme combustible pour des technologies nucléaires de pointe.

Le département de l'Énergie détient des stocks excédentaires de plutonium américain, dont la période radioactive est de 24.000 ans et qui doit être manipulé avec des équipements de protection, dans des installations militaires hautement sécurisées, notamment en Caroline du Sud, au Texas et au Nouveau-Mexique.

Oklo a déclaré qu'elle prévoyait de développer ce combustible avec Newcleo, une entreprise européenne qui vise à construire des réacteurs nucléaires de haute technologie.

Newcleo apporterait son expertise en matière de combustible ainsi qu(un potentiel financement de projet, sous réserve d'accords, d'approbations et des exigences américaines en matière de sécurité et de garanties, a précisé Oklo dans un communiqué.

"Ce programme ouvre la voie à l'utilisation des matières excédentaires existantes comme combustible de transition pour les réacteurs avancés, afin de mettre en service davantage de réacteurs plus rapidement", a déclaré le cofondateur et directeur général d'Oklo, Jacob DeWitte.

"Les matières qui ont été mises de côté en vue de leur élimination peuvent ainsi être converties en combustible pour produire de l'électricité."

Stefano Buono, directeur général et fondateur de Newcleo, estime que l'utilisation du plutonium comme combustible réduirait les engagements nucléaires des États-Unis.

Des législateurs démocrates américains ont exhorté Donald Trump à abandonner son projet d'utiliser le plutonium excédentaire comme combustible, invoquant un risque de prolifération et une quantité suffisante pour fabriquer 2.000 bombes nucléaires.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, siégeait au conseil d'administration d'Oklo avant d'entrer au gouvernement dans l'administration Trump. Son département n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ces discussions ni sur les mesures prévues pour assurer la sécurité du stockage de ces matières.

(Reportage Timothy Gardner, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)