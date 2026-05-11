La société Sunshine Silver Mining & Refining dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Les marchés boursiers mondiaux ont terminé sans direction claire lundi après le rejet américain de la contre-proposition de Téhéran pour un cessez-le-feu durable au Moyen-Orient. Paris a reculé (-0,69%) et Francfort a terminé à l'équilibre (+0,05%). Londres (+0,36%) ...
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Donald Trump a déclaré lundi qu'il évoquerait avec son homologue Xi Jinping pendant son déplacement en Chine cette semaine la question de la vente d'armes américaines à Taïwan, tout en écartant les inquiétudes autour d'une éventuelle invasion de l'île par Pékin. ...
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information fournie par France 24•11.05.2026•23:10•
C'est la plus importante hausse de l'indice PPI, celle des prix pour les marchandises sorties d'usines : +2,8% en avril sur un an, reflet de l'augmentation des prix de l'énergie. Le Bureau chinois des statistiques observe également une hausse de +1,2% de l'indice ...
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La Bourse de New York a clôturé dans le vert lundi, en dépit du statu quo diplomatique entre Washington et Téhéran, soutenue notamment par le secteur des semi-conducteurs. Le Nasdaq (+0,10%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,19%) ont une nouvelle fois décroché
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