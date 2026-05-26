La société suisse Terra Quantum change de partenaire avant son introduction en bourse, évaluée à 3,5 milliards de dollars

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Terra Quantum a changé de partenaire pour son introduction en bourse prévue à hauteur de 3,5 milliards de dollars, a annoncé mardi cette entreprise suisse spécialisée dans les technologies quantiques.

La société germano-suisse fusionnera avec Axiom Intelligence Acquisition Corp 1, une société d'acquisition à vocation spécifique déjà cotée sur le marché mondial du Nasdaq, a-t-elle précisé.

La valeur de la transaction représente une augmentation par rapport à une lettre d'intention non contraignante annoncée précédemment avec une autre SPAC, Mountain Lake Acquisition Corp II, qui l'évaluait à 3,25 milliards de dollars, a déclaré la société.

La société issue de la fusion conservera le nom de Terra Quantum et devrait être cotée au Nasdaq lorsque la transaction sera finalisée au second semestre 2026. L'opération générera un produit d'environ 190 millions de dollars.

Le directeur général Markus Pflitsch a déclaré que cette cotation apporterait à Terra Quantum des ressources et une visibilité supplémentaires pour se développer à l'échelle mondiale et accélérer l'innovation.

Terra Quantum, dont le siège social est situé à Saint-Gall, développe des algorithmes quantiques, des outils de sécurité quantique et des systèmes informatiques hybrides quantiques-classiques.

Les technologies quantiques visent à exploiter les lois de la mécanique quantique pour accomplir des tâches qui dépassent ce qui est réalistement réalisable avec l'informatique conventionnelle.

Terra Quantum, qui compte environ 200 employés, compte parmi ses clients l'armée de l'air américaine , le conglomérat industriel allemand Siemens SIEGn.DE , le groupe de biens de consommation Unilever ULVR.L , ainsi que les banques HSBC

HSBA.L et BBVA BBVA.MC .