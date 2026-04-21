La société suédoise Einride va déployer 75 camions électriques pour le fret d'Amazon aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société suédoise de transport routier Einride a annoncé mardi qu'elle avait conclu un partenariat avec Amazon.com AMZN.O pour déployer 75 poids lourds électriques à commande manuelle et l'infrastructure de recharge correspondante sur cinq sites américains pour le réseau de fret du géant du commerce électronique.

Voici les détails:

* Einride a déclaré que son logiciel d'optimisation propriétaire, Saga AI, sera utilisé pour gérer l'exécution des véhicules électriques pour certains chargements d'Amazon, y compris la planification de la recharge.

* Les conditions financières du partenariat n'ont pas été divulguées.

* Le marché américain du camionnage électrique a eu du mal à répondre aux attentes initiales, suite aux échecs d'entreprises telles que Nikola et au déploiement plus lent que prévu des camionnettes de livraison électriques d'Amazon développées avec Rivian RIVN.O .

* Amazon s'appuie de plus en plus sur des opérateurs tels qu'Einride, qui fournissent des véhicules, des infrastructures de recharge et des logiciels de gestion de flotte, ce qui permet à l'entreprise de faire progresser ses efforts d'électrification sans posséder et exploiter directement tous les actifs.

* En février, Einride a déclaré avoir levé environ 113 millions de dollars d'investissements privés en actions publiques.

* Einride cherche à s'introduire en bourse au cours du premier semestre de cette année par le biais de son projet de fusion avec Legato Merger Corp III, une société d'émission de chèques en blanc .